高雄客家婚禮21對新人　雨豆樹下百年好合　

象徵圓滿祝福的油紙傘與雨豆樹綠蔭下，21對新人在親友及數百名民眾見證下結婚。（高雄市客委會提供） 中評社台北12月1日電／高雄市新客家文化園區29日化身浪漫綠色婚禮長廊，伴隨象徵圓滿祝福的油紙傘與雨豆樹光影交織，21對新人在親友及數百名民眾見證下步入婚姻，現場洋溢幸福與濃厚客家文化氛圍。



高雄客家婚禮舉辦至今已12年，逾400對新人邁入人生新篇章。高雄市政府客家事務委員會29日在高雄市新客家文化園區舉辦“盤花囍事，幸福一世”客家婚禮，見證21對新人在雨豆樹下完成終身大事。



新人在八音樂聲及象徵“起家”的帶路雞引領下緩緩進場，典雅的客家禮服於綠蔭中展現傳統與現代的融合之美，儀式依循客家傳統進行“上燈”、“插頭花”與“食新人茶”，象徵家族興旺、兩家結親與長輩祝福，使婚禮更添溫馨與文化深意。



出席證婚的高雄市副市長羅達生以客語祝福新人“茶杯圓圓、幸福良緣”，期盼客家文化持續扎根、為城市帶來更多感動。“客委會”邱星崴副主委擔任證婚人，他以“伙房精神”勉勵新人，共同生活、相互扶持，就是現代客家文化延續的力量。



高市府客委會主委楊瑞霞表示，現場的“熱”並非天氣，而是新人與來賓的熱情。今年特別以雨豆樹步道作為紅毯，象徵新人在綠蔭庇護與油紙傘祝福下迎向幸福未來。她期盼所有新人“一起回娘家”，延續這份客庄婚禮的珍貴傳統。



高雄客家婚禮已連續舉辦12年，累計見證超過400對佳偶。29日婚禮結束後，席開56桌的客家喜宴熱鬧登場，由美濃名廚阿海師掌杓，以在地時令結合海味，推出“五福大拼盤”、“筍乾扣肉”、“客家小炒”、“酥炸野蓮”、“豐冬瓜高麗菜”及寓意圓滿滋補的“老蘿蔔雞湯”等佳餚，展現道地客庄好味道。