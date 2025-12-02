杜聖聰：台灣貧富差距有巨大隱性風險

銘傳大學廣電系主任杜聖聰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月2日電（記者 盧誠輝）“主計總處”日前公布台灣人均GDP已超越日韓，達3萬8000多美元，有望在明年突破4萬美元大關，比原訂目標提前數年達成。銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問表示，台灣GDP只看平均數，卻長期忽略中位數落差，根本是想粉飾太平，這樣只會讓台灣的貧富差距越來越大。長期下來將有巨大的隱性風險。



杜聖聰，台灣師範大學政治學研究所博士，現為銘傳大學廣電系系主任、廣電系副教授、銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心主任，曾任環球電視新聞黨政組長、勁報及中天電視兩岸中心召集人，“中央廣播電台”採訪主任。研究領域包括廣播電視新聞、虛擬攝影棚、數位傳播與大數據分析等領域。



英國《經濟學人》近期以“台灣病”形容台幣被低估的問題，認為“中央銀行”為了保護出口競爭力壓低匯率，並以大麥克指數計算、指出新台幣被低估了55%。而台幣偏低會造成3大負面影響，包括對消費者課隱形稅降低購買力、房價飆漲4倍、外匯存底過多等，引發熱議。



杜聖聰分析，台灣官方長期忽略GDP中位數，讓多數非高科技產業就業人口產生嚴重的被剝奪感，也導致台灣貧富差距越來越大。以房價飆漲來看，“六都”近5年漲幅最高的高雄市，新案房價從每坪新台幣18.9萬元飆升到41.8萬元，漲幅高達121.2%。而非“六都”漲幅最高的新竹市，房價也從每坪30.1萬元飆升到61.1萬元，漲幅高達103%。其他包括基隆（94.1%）、台中（93.3%）、苗栗（87.3%）的漲幅也都相當驚人。



杜聖聰指出，台灣房價已經不是飆漲而已，而是呈現整體“跳階”的狀況，讓原本持有土地與房產的人，能在近5年輕易得到翻倍身價，但沒有土地或房產的人，則須面對越來越遙不可及的進場門檻，已讓台灣整體市場呈現畸形發展。



杜聖聰說，台灣GDP是受惠於近幾年晶圓政治所帶來的紅利，但帳面上亮眼的數字和多數老百姓的焦慮感受，形成一種強烈的對比。台灣因各種名目所得不斷攀升，也導致房價和物價也不斷飆漲，但多數民眾反而卻只感覺到鈔票越來越薄，實際日常生活品質也越來越差。