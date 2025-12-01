美麗島民調：48%贊成維持九二共識

針對九二共識支持度的調查結果。（圖片：美麗島電子報提供） 中評社台北12月1日電／美麗島電子報1日公布民調，其中在兩岸議題方面，有48.0%民眾認為九二共識“有必要維持”，另有37.8%認為“沒必要維持”。與10年前調查相比，支持維持者略增1.1個百分點，認為沒必要維持者則增加7.5個百分點，未明確表態者占14.2%。



美麗島電子報11月民調出爐，兩岸議題仍是民意焦點。其中48.0%受訪者認為“有必要維持九二共識”，高於37.8%認為沒必要的；對於台灣與大陸未來可能的關係，最多人選“生意夥伴或競爭者”（37.4%），僅16.9%認為最終會變成敵人。



在九二共識方面，民調以“過去國民黨執政期間，兩岸在堅持一個中國原則、但各自擁有“憲法與國家名稱”且互不承認的前提下，仍能簽訂協議與進行交流，這便是當時的‘九二共識’”作為提問基礎。結果顯示，有 48.0% 的民眾認為有必要維持這項過去的模式，其中 22.0% 表示“很有必要”、26.0% 認為“還算有必要”，較十年前上升 1.1 個百分點；另有 37.8% 認為沒必要，比十年前增加 7.5 個百分點，未明確回答者為 14.2%。



民調也詢問民眾對兩岸關係最終走向的看法。結果顯示，認為兩岸“最終會成為生意夥伴或競爭者”的比例最高，達 37.4%；其次為“敵人”16.9%、“朋友”13.6%。至於選擇“家人”8.0%、“陌生人”7.8%、“親戚”6.7% 的比例相對較低，另有 9.5%未表態。與 2023 年 4 月相比，認為兩岸會成為生意夥伴或競爭者者增加 4.3%；認為兩岸會成為敵人者減少 3.5 個百分點，“朋友”選項下降 2.2%，而“家人”與“陌生人”則各微升 0.4 %，“親戚”增加 1.1%。



在兩岸“一個中國認同”的部分，調查也詢及民眾主觀看法：“台灣和中國大陸是否同屬一個中國的一部分”。結果顯示，認同兩岸“同屬一個中國”者為26.4%，比今年3月上升9.0個百分點；認為“不同屬一個中國”者占65.7%，較3月下滑10.7個百分點，另有7.9%未明確回應。



該民調為委託《美麗島電子報》進行，調查規劃由戴立安設計問卷與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全台22個縣市。調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。調查時間11月24日至11月26日。樣本規模：成功完訪1074人（住宅電話753人、行動電話321人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。