期待！王水彰：金廈大橋有助兩岸和平

金門縣議會第一屆議長王水彰。（中評社 資料照） 中評社台中12月2日電（記者 方敬為）大陸推動金門與廈門通橋建設，無黨籍金門縣長陳福海表示肯定，並稱“金門人都支持金廈通橋”。金門縣議會第一屆議長王水彰接受中評社訪問表示，非常感謝大陸能夠把金門納為兩岸共同的生活圈，並積極推動金廈大橋的完成。也期待台北方面能夠首肯配合，該橋樑若成，對於改善兩岸關係將有深刻的幫助。



大陸“十五五”規劃，其中福建省有“推進向金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋大陸側項目建設”，加上廈門翔安機場明年即將完工啟用，“新四通”與“金廈通橋”議題於11月28日的金門縣議會定期會中受到關注。金門縣長陳福海在接受議員質詢時，對於“是否支持金門通橋到廈門翔安機場？”正面答詢說“金門人都支持”，至於是蓋橋或隧道仍須討論。



王水彰曾赴廈門考察金廈大橋建設廈門翔安機場段工程，對於金廈通橋，相當期待，他表示，當前台海兩岸形勢凶險，若金門與廈門能夠實現通橋，在增進兩岸人民互動往來的前提下，有助緩和兩岸衝突的危機，這點希望民進黨政府能夠務實看待，若一座橋能夠扭轉兩岸兵凶戰危的態勢，台灣官方應該進一步審慎思量。



他強調，多數金門民意一定是支持金廈通橋，金門與廈門僅一水之隔，距離大陸近，離台灣本島遠，金門鄉親在醫療、探親、教育、物資採購、生活娛樂等需求，與廈門的聯繫遠高於台灣本島，所以金廈通橋對金門人而言，是相當重要的民生議題，而不是政治議題。



王水彰指出，金門目前與廈門的交通主要依靠小三通船運，但只要碰上海象、氣候不佳，交通就要受阻，對金門鄉親的民生需求而言相當不便，橋如果能夠及早通，對金門的民生福祉以及經濟發展都有正面助益。他認為，只要做好配套，金廈通橋並不會有太大的安全問題，甚至因為金廈民眾進一步串接，金門成為兩岸融合的示範區域，兩岸衝突的可能性反而會降低！

