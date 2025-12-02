台退將鄭旗生：台灣應警惕烏克蘭下場

陸軍退將鄭旗生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月2日電（記者 方敬為）外傳美國準備承認俄羅斯對克里米亞以及其他烏東佔領土地的控制權。台陸軍退役少將鄭旗生接受中評社訪問表示，美國總統特朗普正試圖透過調停俄烏戰爭來獲取政治及經貿方面的紅利，特朗普著重大國外交、雙邊談判，以美俄關係為優先，所以在介入俄烏停火的和平協議方面，烏克蘭即使是當事者，卻受制於美俄默契之下，毫無話語權，台灣方面應警惕烏克蘭下場，勿重蹈覆轍。



鄭旗生，中國國民黨籍，祖籍福建建甌，陸軍少將退役，現任兩岸統合學會執行長、歷史教育新三自運動協會理事、史記文化公司董事長、克毅文化公司董事長。



美國積極介入俄烏戰爭停火斡旋，並與烏克蘭共討論出和平協議草案，但俄羅斯總統普京堅持“衹有在烏克蘭從屬於俄國的領土（烏東）撤軍後，才宣布停火。”據消息指出，美國正準備承認俄羅斯對克里米亞以及其他佔烏克蘭領土的控制權。英媒《每日電訊報》（The Telegraph）的報導，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）與特朗普女婿庫許納（Jared Kushner）將前往莫斯科，向普京提出該停戰方案。



普京曾在11月27日表示，華盛頓可能承認包括克里米亞（Crimea）、頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）為俄羅斯領土，並即將成為特朗普和平倡議談判中的核心議題之一。



觀察當前美國介入調停俄烏戰爭的走向，鄭旗生表示，可以看出特朗普所奉行的大國外交路線，本質上是以美國利益為絕對優先的戰略交易，這對處於地緣政治夾縫中的台灣與烏克蘭而言，無疑產生了極為負面的示範效應與實質影響。



他提到，特朗普政府的算盤不僅在於結束戰爭，更深層的戰略意圖在於重塑大國三角關係，美國極可能採取“聯俄制中”或是保留未來“聯中制俄”的戰略彈性，意圖透過與俄羅斯關係的緩和，來瓦解中俄之間日益緊密的結盟。在這種大國博弈的棋局下，烏克蘭的主權與領土完整性便成了可以被犧牲的籌碼，一旦美俄在大國利益上達成某種程度的默契，身為戰爭當事國的烏克蘭將徹底失去談判桌上的話語權，只能被迫接受被強權劃定的命運。

