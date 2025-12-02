中評關注：台中市長選舉整合　盧秀燕陷兩難

台中市長盧秀燕。（中評社 資料照） 中評社台中12月2日電（記者 方敬為）明年台中市長選舉，有別於民進黨已確定由綠委何欣純出戰，中國國民黨選將則尚不明朗，先前政壇普遍認為由“立法院副院長”江啟臣角逐的機率高，但藍委楊瓊瓔於11月28日正式表態參選，使得藍營整合出現變數。已有黨籍議員呼籲，應優先協調，避免初選，否則恐怕引發黨內分裂。而最有能力出手協調者非現任市長盧秀燕莫屬，盧也將陷入兩難。



2026台中市長選舉，民進黨方面已確定將提名何欣純角逐，藍營方面尚未定於一尊，楊瓊瓔於11月28日晚間正式宣布參選，江啟臣先已表態有意參選台中市長，但尚未正式宣布，藍營整合步調落後綠營，也讓支持者相對焦慮。



國民黨台中市黨部主委蘇柏興對外表示，黨部立場會先嘗試協調，若各方堅持立場，協調不成就會啟動黨內初選等程序。江啟臣與楊瓊瓔都具備程度上的地方實力，若要競逐初選，不少黨內人士擔憂過程恐怕激烈，難保不會出現裂痕。



江啟臣、楊瓊瓔同屬台中紅派，兩人的選區都在台中原縣區山線地帶，以輩分論，楊瓊瓔從政資歷較江啟臣深。以經歷來看，江歷任“行政院新聞局長”、國民黨黨主席、4屆“立法委員”、1屆“立法院副院長”；楊歷任2屆台灣省議員、7屆“立法委員”、台中市副市長，兩人不分軒輊。這也使得協調相當有難度。



政壇關注盧秀燕最終是否出手協調。2018年盧秀燕爭取角逐台中市長，當年也碰上江啟臣表態，最終兩人循黨內初選民調機制，結果僅差距0.616%，雖然結果在誤差範圍內，但江啟臣仍展現風度成就盧秀燕，如今面對江、楊相爭的局面，盧的抉擇必定困難。前者有恩，後者則是從政路上的同輩夥伴。



對盧秀燕而言，明年台中市長選舉相當重要，交棒成敗，攸關她能否更上層樓，江啟臣、楊瓊瓔誰較有贏面，需要綜合評估，而初選民調可操作的空間大，例如競選對手可以動員衝刺特定對象的民調，綠委何欣純對於楊瓊瓔宣布參選，公開稱“楊實力堅強，對我而言是一個強勁的對手”，相關說法或可見端倪。最保險的方式還是在內部協調，這也考驗盧秀燕的手腕。

