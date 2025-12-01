馬文君：潛艦海鯤號疏失爭議　罄竹難書

中國國民黨籍“立委”馬文君1日質詢台“國防部長”顧立雄(照片:馬文君辦公室提供) 中評社台北12月1日電／中國國民黨籍“立委”馬文君1日在臉書發文表示，她1日在“外交國防委員會”質詢“國防部長”顧立雄，針對海鯤號出海測試，卻沒有裝錨，顧部長本人沒什麼話說，“國防部”顯然想好了一套說辭來圓，意思是錨是安全的最後一道防線，不是唯一一道防線，又說測試路線沒有危險，差不多就是個開平路，用不上手煞車的意思，她無意與這些託辭狡辯糾纏，海鯤號至今，被報導的，被爆料的，被證實裝備疏失爭議，已經罄竹難書。



馬文君細數，2023年9月28日，下水典禮前後，她接獲爆料指海鯤號缺少電瓶及潛望鏡，卻急著舉行“不沾水”的下水典禮。海軍司令部回應，電瓶及潛望鏡是依施工工序安排在浮船後才能裝艦的最後安裝項目。



2024年9月，泊港測試階段，有媒體報導海鯤號有超過70項測試未通過，泊港測試進度落後，可能影響後續海上測試期程。台“國防部”解釋70項缺失“並非正確資訊”，實際需要改正的項目約“10餘項”，屬於複雜系統整合過程中的正常現象。



2024年11月至2025年初，泊港測試持續期間，馬文君再度揭露，海鯤號泊港測試數十項缺失，台“國防部”低調將交艦結案日期展延四年至2029年。馬文君說，海軍卻狡辯，說是“等待重型魚雷陸續到位”。



2025年4月，預定海測時間前後，原定進行海上測試（SAT），缺失調校未完成，海測確定延後。顧立雄親口承諾，海測沒有確切時間表，需達到安全條件才能出海。



2025年10月，接近原定交艦時間，又有報導指出海鯤號的IPMS（整合平台管理系統）可能存在問題。台“國防部”也首度承認系統整合不易，導致延宕。



上週海鯤號被爆料稱設備故障仍強迫出海，甚至傳出沒有錨還出港海測。台船說測試安全無虞，台“國防部”不得不坦誠確有其事，但有戒護兵力全程在場。



馬文君表示，一方面同情賴清德、也同情顧立雄，必須要收拾前朝留下的海鯤爛攤子，也要鄭重提醒賴清德，顧立雄，這是500億元納稅人的血汗錢，也是一船海軍軍士官兵的性命，與更多親朋好友的人生，面對問題，才能解決問題，不要再拿那些虛話、假話、場面話，浪費大家的時間。

