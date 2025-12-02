選舉少碰兩岸？蕭旭岑：別讓基本盤都丟了

國民黨副主席蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月2日電（記者 張嘉文）“賴政府”堅持陸配擔任公職適用《“國籍法”》規定，“內政部長”劉世芳態度強硬，強調“大陸屬外國”。中國國民黨副主席蕭旭岑接受中評社訪問時直言，民進黨政府藉由操作“新兩國論”，把陸配、兩岸法制、“國會”修法，全部綁成一包，想逼藍營跟著民進黨的論述走，若讓綠營的“新兩國論”計謀得逞，藍營還選什麼？



至於國民黨內還有一部分人認為，比較敏感的兩岸議題能少碰就少碰，尤其是接下來要面臨選舉的人？



蕭旭岑認為，國民黨同志要想清楚，現在絕大多數國民黨支持者其實是會支持他上述講的立場，所以不要想去抓住一些如流沙般所謂的淺綠或中間選民，反而失去了真正的支持者，而且因為藍營是站在“憲法”角度，站得住腳，如果連藍營自己都拋棄“憲法”，就會連基本支持者都沒有了。



劉世芳日前在“立法院”答詢時稱“‘中華民國’以外的外國國籍當然包含中華人民共和國”，以及“若大陸不是外國，就等於承認台灣是中國一部分”等語。



蕭旭岑指出，根據《“中華民國憲法”》以及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，“大陸地區不是外國”是一個再清楚不過的法律事實；這不只是學界共識，也是歷年法院判決一再確認的法律立場。因此，劉世芳身為政府官員，卻公然宣稱大陸為“外國”，已“違憲”違法並侵害人民權益，已經沒有資格再擔任政務官。



他認為，劉世芳若如此堅持錯誤立場，應主動請辭下台，“憲法”與法律對於兩岸定位的規定明確清楚，行政官員不能因政治立場凌駕法制。



蕭旭岑指出，不只是兩岸人民關係條例，所有“中華民國”法律在涉及人身、財產、身分關係時，都會把“外國”與“大陸地區”平行列出，兩者是完全不同的概念，“因為不是同一個東西，才會分開規定”。然而，如今民進黨政府卻硬把兩者混為一談，等於否定所有法律架構的存在。