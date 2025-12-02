中評關注：民進黨將陸配綁上抗中保台戰車

賴清德。（府提供資料照） 中評社台北12月2日電（記者 鄭羿菲）《美麗島電子報》最新民調，賴清德施政不滿意度已連續5個月過半，面對2026地方選舉逐漸加溫，賴清德轉而卯足全力催“抗中保台”神主牌，包括嚴卡陸配參政權、推出兆元軍購特別預算等，但在台灣民眾更加支持兩岸交流下，抗中、軍購真能助民進黨選舉續命嗎？



賴清德上台後，兩岸關係如走入死胡同，能緩解兩岸關係的民間觀光交流，“賴政府”也緊抓“小兩會先談”立場，絲毫不願讓兩岸交流活絡化，甚至對網紅“館長”陳之漢赴陸直播，讓台灣民眾看見真實的大陸發展一事，陸委會更多次“酸言酸語”。



《美麗島電子報》最新發布民調，台灣民眾對於維護台灣安全、避免兩岸戰爭，有高達58.3%認為應該要兩岸政府恢復談判與放寬民間交流，衹有28.2%的人認為增加預算買武器加強“國防”有助於避免戰爭。顯然，“賴政府”的兩岸路線與台灣主流民意有所扞格。



在該民調中，滿意賴清德施政的衹有40.9%，高達53.3%的民眾不滿意，這已是連續5個月不滿意度超過半數的狀態，賴清德顯然未能回到7月大罷免前的水平；台灣民眾對賴清德的信任度更是分歧，有42.3%的人信任、不信任高達48.1%。



2026地方選舉逐漸加溫，藍白合大方向逐漸成形後，“賴政府”、民進黨居於劣勢，綠為拉回民眾支持，大罷免後髮夾彎搶收割普發現金1萬元政績。此外，“賴政府”也將“抗中保台”牌一步步催到極致，包括要求已獲台灣身分證的陸配族群就職得按《“國籍法”》提交喪失對岸國籍證明。



賴清德在今年3月公布應對“境外敵對勢力”的中國大陸滲透的“賴17條”反統戰措施，拉高兩岸對立態勢。大陸則在10月下旬陸續出招，先是重慶公安局宣布以涉嫌觸犯“分裂國家罪”立案偵查綠委沈伯洋，11月9日“央視”播出要透過國際刑警組織全球抓捕沈伯洋，此後，福建省公安局亦對“台獨”網紅“八炯”、“閩南狼”發出懸賞通告。兩岸敵意螺旋不斷升高。

