陳冠安：英蘇聯手　賴清德2026先輸一半

陳冠安表示，以Google Trends的搜尋趨勢來看，11月30日當天，邱議瑩的網路聲量一飛衝天。（照：陳冠安臉書） 中評社台北12月2日電／爭取民進黨2026高雄市長選舉提名的民進黨籍“立委”邱議瑩11月30日舉辦首場大型造勢活動，邀請“立委”林楚茵、黃捷站台，前“行政院長”蘇貞昌更以壓軸嘉賓南下力挺。對此，曾任中國國民黨青年部主任的黨籍台北市內湖南港市議員擬參選人陳冠安1日分析指出，在英系與蘇系強力聯手加持下，邱議瑩的聲量顯著攀升；反觀同為參選人的賴瑞隆因缺乏攻勢與存在感，正面臨在黨內初選遭到邊緣化的風險。



現年35歲，高雄大學政治法律系學士，台灣大學政研所碩士的陳冠安強調，新北蘇巧慧、台南陳亭妃、高雄邱議瑩，2026這一局，賴清德可能未戰就先輸一半。



民進黨高雄市長初選競爭激烈，包括綠委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩與林岱樺皆積極在地方布局、爭取支持，希望在明年一月啟動的全民調階段脫穎而出。其中，林岱樺最早展開造勢活動，但因捲入詐領助理費爭議，先前雖獲“正國會”成員如前“外交部長”林佳龍、民進黨發言人卓冠廷相挺，但也引發基層不滿的聲音。



陳冠安1日在臉書發文表示，以Google Trends的搜尋趨勢來看，在蘇貞昌站台的1130鳳山造勢之前，邱議瑩的聲量與賴瑞隆平分秋色，最多小有領先。然後1130當天，邱議瑩的網路聲量一飛衝天，單日7倍於賴瑞隆。也因此帶動整體聲勢，在過去30天內，邱2倍於賴。



陳冠安認為，面對英蘇派系“空軍”聯手強攻，賴瑞隆當天僅以三市場掃街回應，聲量變化有限，無法形成有效攻勢，在社群時代形同自願當“隱形人”，等同將議題主導權拱手讓出。



陳冠安指出，距離民進黨高雄市長民調初選只剩大概6周的時間，伴隨著英蘇扁和湧言會重兵集結，新系不僅遲遲無法完成許智傑和賴瑞隆的整合，賴的隱形佛系戰法，更是勢必將被淹沒在社群時代的洪流之中。