綠委籲藍白回頭是岸　排審防務預算、財劃法

綠委鍾佳濱受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月2日電(記者 俞敦平)針對“行政院”版“1.25兆“國防”特別預算”及“財政收支劃分法”修正草案屢遭在野黨杯葛，民進黨團幹事長鍾佳濱今日於“立法院”議場前受訪喊話，呼籲藍白“回頭是岸”，於今日中午將進行的程序委員會，應依規定排定審查順序，讓法案進入委員會充分討論。他比喻防務預算就像買保險與滅火器，有需要就該買。他並重申賴清德“國情報告”須合乎“憲法”，拒絕“違憲”的即問即答。



賴清德日前宣布將分8年編列1.25兆元防務特別預算，“行政院”已於上週四通過，但能否順利付委仍有變數。同時，財劃法修法爭議未歇，國民黨與民眾黨版本已送出委員會，但“行政院”版草案卻在程序委員會遭在野黨聯手抵制，無法併案審查。此外，朝野對賴清德“國情報告”形式仍無共識，綠營堅持依據“憲法”法庭判決，賴清德無須對“立法院”負責，不應接受質詢。



鍾佳濱強調，程序委員會應依法規排定審查順序，不該惡意阻擋。針對高達1.25兆的防務特別預算，他以生活情境比喻，這就像是為台灣“買保險、買滅火器”，如同颱風來襲前要先清水溝一樣，是為了投資和平與安全，當台灣有需要，該買的就要買，呼籲在野黨停止杯葛，儘速讓預算進入實質審查。



關於財劃法爭議，鍾佳濱對藍白抵制院版草案表達遺憾。他指出，民主的可貴在於討論，“行政院”版理應進入委員會，與其他版本併案審查，再經由院會二、三讀程序處理，而非在程序委員會就封殺討論空間。



至於民眾黨近期支持度跌至8%及爆發退黨潮，鍾佳濱簡短回應，政黨興衰取決於主流民意，若主張被唾棄自然會反映在民調上，目前的狀況類似“黃國昌領導時代力量”時期的處境。對於黃國昌遭爆疑似規避檢調移轉公司股權，他則表示民間企業經營屬地方權責，“做什麼事就要負什麼責任”，應由主管機關依法處理。