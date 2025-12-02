張競轟潛艦機密超級曝光　涉政治鬥爭

針對台自造潛艦海鯤號議題，中華戰略學會資深研究員張競在臉書發表評論。（照：張競臉書） 中評社台北12月2日電／台灣首艘自造潛艦原型艦“海鯤號”日前進行5次浮航測試，卻爆出該艦無錨出港海測。對此，曾任海軍中權軍艦艦長的中華戰略學會資深研究員張競指出，潛艦自造案從啟動至今，確實是“超級曝光之絕對機密”。他也認為，潛艦高調進行海試，動態遭致掌握，自然航跡就會曝光，質疑是否更應審慎管控自造潛艦出港海試動態資訊。



張競今天在臉書發文指出，潛艦自造案從啟動至今，確實是個“超級曝光之絕對機密”，爆料、曝光與放話，各種透過特殊管道對外釋放訊息，引導媒體與社會輿論走向，進行政治攻訐操作手法多不勝數。



張競認為，此種不擇手段將“國安”資訊當作政治鬥爭本錢，援引成為忠誠指控與檢驗參考標準，真是紛擾不斷後患無窮。承造廠商對此卻毫無保密警覺，洩密事件不斷，但卻從未查辦，實在讓人至感痛心。



張競說，高調進行海試，動態遭致掌握，自然航跡就會曝光，測試海域更是完全難以掩蓋與隱藏，如此將會容易洩漏情資，被有心人士蒐集關鍵技術情報。特別是考量對岸發展水下無人潛航器相當先進，被動聲標亦有相當水準。他也質疑，“針對海上儎台搜集聲紋資料為家常便飯經常性作業時，吾人是否更應審慎管控國造潛艦出港海試動態資訊？”



張競表示，“國安”資訊管控作業必須避免多重標準，並指出“回顧人類諜報史，問題都是出在自己親信身上，燈塔底下最黑暗，爆料都是源自最內層，當“國安”高層近身幕僚都會被吸收成為“共諜”時，再將“國安”資訊當作耍弄宣傳籌碼，實在讓人感到擔憂與遺憾。