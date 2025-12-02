郭正亮爆綠司法戰　2026、2028抓8人

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月2日電／中國國民黨副主席蕭旭岑1日表示，“賴政府”剩抗中一招可打，從2026打到2028，所有議題都被包裝成是否愛台灣的表態戰。但除了扣紅帽，前“立委”郭正亮1日驚爆，有“重要人士”透露，2026、2028恐醞釀司法手段，有8人要被抓，縣市長、“立委”都有！



郭正亮1日在《大新聞大爆卦》節目表示，賴清德如果執政兩年，明年520還去不了美國。到現在都沒有一個議題會得分，賴焦不焦慮？



郭正亮提到，他就聽到了一些可怕的動作，在醞釀。昨天他剛好跟一個“重要的人”在吃飯，他說聽到的，“僅供參考”。那位重要人士說：保證2026、2028有8個人要被抓，縣市長、“立委”都有。



郭正亮認為，賴清德衹有兩招，一個是中共同路人、扣紅帽，另外一個就是司法。會用司法這種招數，表示賴沒有能力作戰，才會搞這種事。那外面的人為什麼會聽到？表示賴連檢調都控制不住。



郭正亮指出，現在會進入一種階段，就是賴清德所有的執政秘密都會外流！台灣就被他搞成一團亂，因為執政能力又差，每次都只會用扣帽子，還去呼籲民間對抗。這絕對不是美國希望看到的局面！美國認為最好的局面是，朝野共識有正當性，全民團結往前走。賴現在是往負面在弄，那只是時間還沒到，時間到了就知道！美國對賴清德的評價，相當不好！



郭正亮說，美方未來要不要去捧民進黨高雄市長陳其邁、蕭美琴？那也只是“時間還沒到”。