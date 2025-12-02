陳佩琪曝與柯文哲吃飯聊官司　放話要爆內幕

陳佩琪每日煮三餐與柯文哲一起吃飯，享受溫馨的居家生活。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北12月2日電／前台灣民眾黨主席柯文者妻子陳珮琪2日臉書發文指出，自己負責他的三餐，回來後已經胖了兩公斤，“大家是否覺得阿北氣色改善多了？”她提到，兩人吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，她還透露，最近看到台北地檢署當時搜索柯家的搜索票原文，她會陸續分享，“讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度。”



陳佩琪怒嗆“民進黨、你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天…”



台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城及政治獻金案，在今年9月以7000萬元新台幣交保，他的妻子陳佩琪時常在臉書發文分享他的近況。



陳佩琪寫道，“先生每天在家唸書、寫作，三餐都由我負責，跟一個月前相比，大家是否覺得阿北氣色改善多了？拍幾張跟前些日子視角相同的相片，拍照前先生很體貼地說要幫忙先把廚房整理好，我說吃完再收就好了啦， 但他堅持，說捨不得我再被罵了啦”。



陳佩琪表示，他常“怪我”一直煮， 他就一直吃， 回來後已經胖了兩公斤，而且還在持續增加中…的確，先生回家後，自己空閒的時間是比較多了。她提到，柯在裡面時，自己為了趕11點前送菜給他，通常一大早就去市場買菜，回家後就開始煮(若早上要上班，則中午後才開始煮，下午再送) ，準備好後，搭捷運到中正紀念堂轉松山線去西門、再轉板南線到海山，然後再看看能否運氣好等到656公車，若公車要等很久，就從海山站走到土城看所守所，北所送菜一段時間後改成抽好碼牌的方式，也不知為什麼有時要等一兩個小時以上，有時則完全不用等。



她說，晚上有時間， 體力也還行的話， 就再重復一次早上的行程，去看所外和小草們一起靜坐，“我常仰頭看天上的月亮，那時心裡以為先生在鐵閘門裡頭也會看到同一輪明月，後來才知道原來他是24小時被關在裡頭， 是完全不見天日的”。