“台中綠美圖”將開館　盧秀燕任內最大建設

台中綠美圖。（照片：台中觀光旅遊網） 中評社台中12月2日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天宣布，全台首座結合市立美術館與市立圖書總館的復合式文化場館“台中綠美圖”，將在13日正式開館，她強調，綠美圖從她就任市長後，2019年開工，歷經7年建造，終於要在今年底開幕，是她市長任內覺得最感動且對市民朋友最有交代的重大建設，歡迎大家來訪，見證台中市最新一座國際級地標！



盧秀燕2日主持市政會議，安排文化局專案報告“國際文化新地標登場－台中綠美圖開館活動”，針對綠美圖落成，她強調，綠美圖不只是一座公共文化場館，更是一座國際級文化地標，貼合“台中文化城”的形象。



盧秀燕表示，台中市在今年以前，連一座市立美術館都沒有，也沒有市立總圖書館，縱使民間的藝術與市民閱讀能量豐沛，可是公部門的硬體建設卻沒有跟上，非常可惜。所以她上任後就積極推動綠美圖，要彌補台中市長年的缺憾。



盧秀燕說，最近因為綠美圖的落成，全世界還有全台藝文界有非常多的報導及文章介紹，讓台中躍上國際。根據外媒盤點，近幾年全球最值得參觀的7座新美術館，台灣唯一上榜的就是台中綠美圖，這是台中市民的驕傲，也是她市長任內覺得最感動且對市民朋友最有交代的重大建設！



盧秀燕邀請各界，12月13日到台中參加開幕活動，不過預期當天會很轟動，要敦請相關的局處單位做好跨單位協調，讓開幕活動安全且順利舉辦。