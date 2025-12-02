藍白聯手　金門自貿區與“救國團”條例二讀

《離島建設條例》修正草案、《黨產條例》修正草案皆以贊成59人、反對47人逕付二讀。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月2日電(記者 俞敦平)“立法院”院會今日處理報告事項，中國國民黨“立法院”黨團與台灣民眾黨“立法院”黨團再度聯手，挾人數優勢將含有“金門自貿區”的《離島建設條例》修正草案，以及被視為“救國團”條款”的《黨產條例》修正草案，自委員會逕付二讀。民進黨團對此強烈不滿，大批民進黨“立委”高舉手板佔領議場中央抗議；相較之下，國民黨“立委”因握有人數優勢，表現相對從容，僅在座位上舉牌表達支持，最終兩案在藍白聯手下，皆以59票贊成、47票反對通過。



此次逕付二讀引發朝野攻防兩案。分別是國民黨籍“立委”陳玉珍版《離島建設條例》增訂第18條之一，主張設置國際醫療特區、開放外籍醫師執業及陸資參與建設，遭綠營質疑是打造“一國兩制示範區”及幫中國大陸產品“洗產地”。國民黨籍“立委”游顥版《黨產條例》修正草案，則明定曾隸屬政府者不屬附隨組織且溯及既往，若通過將推翻“救國團”被判定為附隨組織的處分，涉及16.3億元資產與土地移轉問題。



“立法院”會今日上午處理國民黨團提案，首先針對陳玉珍等17人領銜的《離島建設條例》增訂第18條之一條文草案，提議自經濟委員會抽出逕付二讀。



民進黨團隨即表達異議，多名綠營“立委”手持“陳玉珍推離島自貿區、幫中國洗產地、陷台灣於不義”手板，集結至議場中央，並齊聲高喊“陳玉珍幫中國洗產地”口號阻擋。國民黨團方面則顯得老神在在，藍委多留在座位上舉起“贊成”手板，僅簡單高喊幾聲“贊成”回應，並未擠入議場中央與綠營對峙。主席裁示進行記名表決，最終在藍白聯手下，以贊成59人、反對47人通過逕付二讀。



緊接著，國民黨團再針對游顥等37人領銜的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第4條及第34條條文修正草案，同樣提議自委員會抽出逕付二讀。



民進黨團抗議聲浪再起，換上寫有“修法救黨產、無恥反改革”的標語牌，持續在議場中央高喊“黨產復辟、不公不義”。國民黨“立委”則維持淡定基調，依舊舉牌支持但不隨之起舞。儘管綠營強烈杯葛並要求記名表決，表決結果仍與前案相同，兩項法案確定跳過委員會審查程序，將直接進入二讀前的朝野協商階段。