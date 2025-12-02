台積電南京OIP論壇　傳魏哲家帶隊出席

台積電董事長魏哲家。（中評社 資料照） 中評社台北12月2日電／台積電董事長魏哲家暌違兩年半傳將赴大陸，擬率兩位副總於12月4日出席在南京舉行的台積電開放創新平台（OIP）生態論壇。據指出，魏哲家此行還將拜訪阿里巴巴等多家大陸本土晶片設計公司。在美國對中國大陸晶片封鎖尚未取消之際，若成行將是台積電探索對陸合作的最新動作。



《中時新聞網》報導，根據台積電官網顯示，近期在陸舉行的活動應為OIP生態系論壇。台積電開放創新平台匯聚半導體關鍵製程，形成全球最強生態系。



2025年台積電OIP生態系論壇自9月24日從矽谷聖克拉拉開跑，並先後移師東京、新竹、阿姆斯特丹舉行，最末場預計12月4日在南京香格里拉大飯店登場。



活動官網顯示，今年的論壇將重點介紹該生態系統如何利用人工智慧的巨大潛力，為台積電先進的製程和封裝技術打造下一代設計解決方案，包括針對下一代人工智慧晶片的能源效率和其他挑戰提出解決方案；以及台積電A16、N2和N3製程的相應設計流程和方法等。



今年稍早舉行的台積電技術論壇也於6月前進上海，台積電指出，智慧型手機、物聯網、邊緣計算及汽車應用領域的人工智慧發展，正成為驅動半導體需求持續增長的核心動力，市場長期增長趨勢明確。



回顧魏哲家上次親自率隊前往大陸，是2023年於上海舉行的台積電技術論壇，由業務開發暨海外營運辦公室資深副總張曉強、歐亞業務及技術研究資深副總侯永清同行。



值得注意的是，儘管中美達成貿易休戰協議，但圍繞經貿、科技和地緣政治等領域角力未歇。陸媒分析，2025年大陸晶片需求量上看1000億至2000億顆，在美方禁令尚未正式取消的背景下，台積電此時急切赴陸尋求合作機會，試圖推動新的建廠計劃。



業務布局方面，台積電目前在陸業務主要集中28奈米製程。分析認為，大陸該工藝已實現成熟量產，若此時台積電赴陸設廠，可能借助大陸人力與能源成本優勢，衝擊本土中低端晶片產業。