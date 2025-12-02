高雄演唱會免場租爭議　白喬茵韓流金句質詢

國民黨籍高雄市議員白喬茵2日在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月2日電（記者 蔣繼平）高雄推演唱會經濟，但世運主場館“零場租”爭議持續受關注，中國國民黨籍高雄市議員白喬茵2日質詢指出，高雄財政在六都裡面最差，所以開源節流相對重要，還改編韓流金句痛批“不能只是人民有錢，但市庫沒錢”。



民進黨籍高雄市長陳其邁回應市府正在檢討、研擬收費機制，但要保有政策工具彈性，來維持國際競爭力。



高雄推演唱會經濟，今年有BLACKPINK、TWICE等天團接連登台，帶動龐大觀光效益。不過高雄市審計處8月揭露世運主場館自2023年1月至2025年9月出借18場演唱會，場地收入僅新台幣975萬餘元，去年度設施維護費用卻高達4344萬餘元，保養維護費用逐年攀升，營運收支失衡且短絀持續擴大，嚴重違背“使用者付費公平原則”。



高雄市議會正在進行第4屆第6次定期大會，白喬茵2日質詢時點出“開源節流”的議題，她指出高雄市財政壓力龐大，尤其在2010年底縣市合併後債務龐大，這是每一位市長都需要面對，且高雄財政在六都裡面最差，所以開源節流相對重要。



截至今年9月，高雄市負債負債2262億元、平均每人負債8.3萬元，居全台六都之冠。白喬茵表示，高雄正面臨三大財政困境，及高法定債限餘額、自有財源比率低迷、非列入法定債限負債快速增長等問題，且高雄市財政負擔比帳面上嚴峻。