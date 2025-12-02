藍白要求質詢賴清德　陳培瑜轟擴權

民進黨團書記長陳培瑜接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月2日電（記者 張穎齊）藍白要求賴清德赴“立法院”針對新台幣1.25兆元防務特別預算案進行“國情報告”，並答詢。民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜2日表示，“憲法”有明定“國情報告”形式，藍白兩黨別自以為把“立法院”“捧到比‘總統’、比全台人民還大”。



“行政院會”日前已通過相關特別預算案，送“立法院”審議。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌皆批評，若賴清德不接受備詢，“國情報告”在府內開記者會或在家開直播就好了。



陳培瑜2日在“立法院”受訪指出，“憲法”並未規定“國情報告”必須接受備詢，“國會”與“總統”之間的互動形式本來就可協商，她反問，“立法院”現在是全台灣最大嗎？藍白總召真的覺得自己比“總統”大、比全台人民還大？



她並批評，黃國昌近期多次在司法相關法案中企圖伸手“司法院”內部會議程序，反映其權力過度擴張的心態，這真的一再體現他們覺得自己最大，凌駕一切。



陳培瑜強調，“國情報告”的方式、時間、內容都可在朝野間協商，但不能偏離憲政程序。



陳培瑜補充說，賴清德與“行政院長”卓榮泰對施政節奏掌握明確，但亂源反而來自“立法院”內部。1.25兆“國防”特別預算與“行政院”版本法案屢次被藍白阻擋在程序委員會外，導致無法進入議程審查，已影響“國家安全”布局，若程序委員會繼續卡住“國防”預算，這才是國家亂象的真正根源。