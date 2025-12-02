藍委：賴若不接受詢答　在府開記者會就好

藍委牛煦庭受訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月2日電（記者 黃偕華） 針對新台幣1.25兆元的防務特別預算後，藍白要求賴清德赴“立法院”進行“國情報告”，並接受質詢。中國國民黨籍“立委”賴士葆、牛煦庭今天受訪時表示，賴清德如果不接受“立法委員”詢答，在“總統府”開記者會就好。



對於民進黨秘書長徐國勇批評公投綁大選，並說“台灣一年要投幾次票？”，賴士葆批評這種說法是“大罷免2.0”。牛煦庭則表示，如果同樣要用過去大罷免就已經提過的訴求，來反覆公投綁大選，相信台灣人民不會買單。



國民黨“立法院”黨團2日召開黨團大會，會後賴士葆、牛煦庭接受採訪。



牛煦庭表示，賴清德如果要進“立法院”報告，就不能只是一個表演形式，不然就在府內開記者會就好。



牛煦庭說，1.25兆的軍購特別預算，怎麼可以“用一篇外媒的投書，就想跳過‘立法院’審查？”他呼籲賴清德進到“國會”，接受“立法委員”詢答的考驗，賴若不願意創立新的憲政慣例的話，會覺得很遺憾。



賴士葆指出，要求賴清德向“立法院”進行報告，是從過去“國民大會”搬過來的，底線就是統問統答。過去李登輝是讓“國大代表”一次問五個問題，五個講完以後他統一回答，這樣不是質詢，“不會有‘違憲’的問題”。他強調，“當然如果能夠即問即答更好”。



民進黨秘書長徐國勇昨日對民團所提出“憲訴法”公投表示，台灣隨時都在投票，也許大選過了，又有人提出公投，成立後三個月馬上又要投票，“台灣一年要投幾次票？”



賴士葆表示，民進黨不斷否決“立法院”已經通過的法案，“這感覺是像大罷免2.0”，他舉例，美國大選中公投議題可能有20個，可是他們把20個議題放在一張選票，到時候選市長一張、選議員一張、公投一張，賴士葆認為，不會造成選務的困擾。



牛煦庭提到，就他瞭解法案設計的版本，基本上是有大選的時候，就會跟大選合併舉行，還是要預設沒有大選的時候應該怎麼辦？“不用特別往不好的方向去解讀”，如果同樣要用過去這些大罷免就已經提過的訴求，再來反覆公投，“我相信台灣人民也不會買單”。