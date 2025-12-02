日預算案惹議　苑舉正析中日60天內情勢升溫

台灣大學哲學系教授苑舉正。（中評社 資料照） 中評社台北12月2日電／日本內閣上月28日批准2025年度補充預算案，達18.3兆日圓（約1160億美元），創補充預算新高。面對中日外交、國防硝煙未見降溫，台灣大學哲學系教授苑舉正預言，中日60天內“情勢升溫”。



據日媒《共同社》報導，若該預算案順利獲國會通過，可望使高市早苗政府提前實現國防預算（防衛費）達到國內生產總值（GDP）2%的目標，引發國際高度關注。另有陸媒報導指，日本正技術性掙脫二戰後的國際規則束縛，淪為“地區和平穩定的麻煩製造者”。而學術界則出現“日本30天內或現局勢突破”的預判。



苑舉正近日在節目《中天辣晚報》中指出，自己的預測是60天內，情勢可能升溫。他表示，高市早苗在日本的民意支持度非常高，“但那是問法上的問題，如果問要不要上戰場的話，馬上降低，連10%都不到”。苑認為許多日本年輕人不清楚事情的嚴重性，因此支持高市的聲浪看似較大。



苑舉正表示，大陸目前進行法理戰、經濟戰、空戰等多面向操作；他大膽預言“我覺得最有可能發生的是空戰，首先，它的廣告效應特別大”。他舉例當時印巴空戰，因為空戰在視覺與宣傳上效果鮮明，“在空中且又是高科技，飛機打下來，死的人最少”。在這樣的情況下，他指出，自己“滿期待看到大陸殲－35跟F－35戰機在天上對一對”。



