台官方宣布2027起禁廚餘養豬　盧秀燕樂見

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月2日電（記者 方敬為）非洲豬瘟“中央災害應變中心”昨天召開會議，宣布2027年起永久禁用廚餘養豬。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天表示，樂見其成，市府早已展開相關計劃，時程與“中央”差不多，市府將配合政策，同時也會提出輔導方案，助市內豬農轉型。



台“農業部”宣布2027年起全面禁止廚餘養豬，給予豬農一年轉型落日期限；今年年底前，經聯合檢查通過並獲地方政府同意的養豬場，全台統一於明年元旦起准許使用廚餘養豬一年，此方案仍待“行政院”最後拍板。



盧秀燕2日主持市政會議後受訪表示，台中市對於“中央”後年起禁止廚餘養豬的政策，表示歡迎並樂見其成。這也是全台多數民眾在這次的豬瘟事件之後共同的看法，根據多份民調結果顯示，多數民意認同禁用廚餘養豬，樂見政府順應民意做出決策。



盧秀燕說，台中市政府會配合政策，其實一年的落日跟市府先前計算的差不多，台中市政府內部已在做相關計劃，原來預估的期程大概會落在明年10月左右，根據目前“中央”政策規劃，會開放各縣市自行訂定時程，市府內部會去思考，實施期程是否提前，或與中央一致。



盧秀燕表示，現在看起來對於豬農的轉型，以及業者提出的軟硬體設施更新計劃，“中央”都會提出預算給予相關補助，但仍須等到辦法下來以後，地方才能提出相關配套。台中市政府也會準備一些預算，在協助豬農，以及鼓勵市民處理廚餘減量等辦法。待計劃成熟後，會再對外正式宣布。