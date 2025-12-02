王鴻薇酸邱議瑩暴力　批蘇貞昌辱高雄人智慧

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月2日電(記者 俞敦平)針對前“行政院長”蘇貞昌日前替民主進步黨籍“立委”邱議瑩站台時稱“高雄若被國民黨拿去，民進黨就要包起來（意指關門大吉）”，中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日受訪痛批，蘇貞昌的說法一副“高雄人非民進黨不可”，這根本是“侮辱高雄人的智慧”。對於邱議瑩自問是否“恰北北（閩南語：兇巴巴）”，王鴻薇則譏諷“邱議瑩的溫柔，羅智強最知道”，並細數邱議瑩過去踢破“法務部”大門、掌摑羅智強的紀錄，大酸這就是邱議瑩式溫柔的定義。



民進黨高雄市長初選競爭白熱化，蘇貞昌日前南下為邱議瑩站台時語出驚人，稱“高雄若輸了，民進黨就包起來了”，暗指將面臨崩盤倒閉的命運，遭藍營批評是情緒勒索。而邱議瑩在造勢場合問支持者自己是否“恰北北”，意圖展現反差萌，但她過去曾有2013年“踢破“法務部”大門”，以及2024年5月“國會”改革修法衝突中“扇打羅智強”的激烈紀錄，再度被翻出討論。此外，前民進黨“立委”郭正亮爆料司法將鎖定在野黨8大咖，引發關注。



針對蘇貞昌的輔選言論，王鴻薇表示，這顯示蘇貞昌心態上認為高雄非民進黨不可，彷彿高雄人只能有一種選擇，這完全是侮辱高雄市民的智慧。她更反酸，蘇貞昌最好專心回新北顧好女兒綠委蘇巧慧的選情，不要跑到高雄亂講話，否則失言的負面效果恐外溢，最後反而害了蘇巧慧。