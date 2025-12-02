白挺藍暫緩審防務預算　黃國昌向賴提四問

民眾黨“立院”黨團總召黃國昌及“立委”林憶君（左）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月2日電（記者 鄭羿菲）賴清德日前提出新台幣1.25兆元軍購特別預算，並表達願意到“立法院”向人民報告。台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌2日表示，目前我們只收到2頁的特別條例，民眾黨決議將同意中國國民黨所提的特別預算暫緩列案。



黃國昌也拋出四問，請問賴清德敢保證如期交貨？敢保證可以形成即時戰力？敢保證不排擠社福支出？對這些人民心裡共同的疑惑，賴清德敢來國會面對質疑、回應質疑嗎？盼賴清德正面回應。



台灣民眾黨“立法院”黨團2日召開“國防自主跳票、軍購交付延宕，全民四問賴‘總統’!!”記者會，黨團總召黃國昌、“立委”林憶君出席。



黃國昌說，賴清德在2024大選期間承諾接受“立委”“諮詢”，那就請賴清德兌現，“立法院”之前審議審計長陳瑞敏延任時如何諮詢，就如何諮詢賴清德。



至於黃國昌昨晚在直播上表達，“AIT在一個月前曾至‘立法院’黨團，詢問民眾黨支不支持軍購特別預算？”黃國昌說明原意，民眾黨過去幾個月常被問到支不支持“國防”特別預算，當時不管是誰問，他的回應都一樣，對一個不知道多少錢、不知道要做什麼的特別預算，他真的無從回答是否支持，他只能再三強調，民眾黨支持“國防”自主，不支持浪費、貪腐，且要求付錢東西要拿到，不然付錢付心酸的？