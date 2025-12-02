綠議員簡煥宗嗅到韓流翻版　提醒陳其邁注意

民進黨籍高雄市議員簡煥宗2日在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月2日電（記者 蔣繼平）高雄近期環境爭議事件頻上媒體版面，藍綠政治攻防激烈。民進黨籍高雄市議員簡煥宗2日質詢時表示，為了藍委柯志恩明年要選高雄市長，國民黨傾全力要把小事做大，與國民黨籍“立法院長”韓國瑜當初2018年選高雄市長手法一樣，對此他呼籲“市府自己要注意”。



高雄市議會正在進行第4屆第6次定期大會。簡煥宗2日質詢時特別點出近期美濃大峽谷、小港柏油山、月世界垃圾山等事件，都是國民黨為了2026選舉，要全力來抹黑高雄，他建議說“市府自己要注意，國民黨就是要把小事做大”。



由於高雄市政府2026年度的總預算在高雄市議會裡尚未付委審議（一讀）。對此，簡煥宗表示，預算交付時按照議事規則就是要或不要，國民黨沒有採取表決方式，直接占領主席台要求退回總預算，莫名其妙占領主席台一整天。



簡煥宗更替坐在旁邊的邱俊憲抱屈，他指邱俊憲在臉書發文質疑預算尚未付委這件事，就被藍營發新聞稿點名並帶入新潮流的派系。簡煥宗不滿地說“我們在意全體高雄市民的發展，國民黨在意的卻是邱俊憲的派系？”



由於柯志恩近日跑去高雄輕軌擺拍發臉書。簡煥宗表示，當初國民黨2018年選贏高雄執政後第一件事就是要把輕軌停掉，現在柯志恩卻跑去輕軌擺拍，這畫面真的很奇怪。他認為“現在與韓國瑜競選時期的選舉手法一脈相承，這柯都一樣。”



針對近期高雄紛紛擾擾，民進黨籍高雄市長陳其邁答詢時表示，擔任市長最重要工作就是持續推動政策，讓建設如期如質進行，現在卡在總預算問題，雖政治立場都不同，不希望選舉變成不同場景，市民不樂見，沒有付委進入審查，這樣不好。