朱立倫：賴減軍事預算疑慮、大家共同支持

國民黨前主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月2日電（記者 張嘉文）藍白要求賴清德就新台幣1.25兆防務特別預算赴“立法院”“國情報告”並答詢。中國國民黨前主席朱立倫今天受訪表示，賴如能向全民說明，這是很好的機會，相信賴清德只要願意來“立院”說明，“立委”會以尊重的方式，讓賴能說明，減少所有民眾疑慮，大家來共同支持這項特別預算，這對“國家”才是有幫助的。



國民黨智庫“國政基金會”今召開董事會，前主席朱立倫卸任董事長，由新任黨主席鄭麗文接棒，朱接受媒體訪問時做出以上表示。



至於國民黨“立法院”黨團認為要採取即問即答方式？朱立倫說，這次有這麼重大的特別預算，如果賴能向全民說明，這是一個很好的機會；至於方式，當然要符合“憲法”相關的規定。



此外，台“經濟部長”龔明鑫指出，若所有程序都以最快、最順利方式進行，核三廠2028年初就可通過“核安會”審查、啟動重啟程序。



朱立倫指出，核三不重啟又有什麼樣的方法呢？民進黨在硬拗，全世界都在重啟、或開始使用各種新的核能，台灣要逆勢而為，有這個條件、有這個方法嗎？“務實一點比較重要”，民進黨用硬拗的方式，絕對沒有辦法讓台灣的經濟面對缺乏能源的最大困境。