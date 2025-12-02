傅崐萁：支持防務預算　不支持挑釁造成戰爭

國民黨團記者會，左起黨團書記長羅智強、總召傅崐萁、首席副書記長林沛祥。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月2日電（記者 黃偕華） 針對賴清德提出新台幣1.25兆防務特別預算，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日表示，國民黨團決議對一切的“國防”、軍購表示支持，但要問賴清德，軍方報告何時曾提到2027大陸要武統台灣？ 他呼籲賴清德到“立法院”報告，向全體台灣人說明清楚。



傅崐萁呼籲賴清德，必須到“立法院”向人民報告，這是2300萬人民的民意。黨團支持“國防”預算，但不支持凱子軍購更不支持挑釁造成的戰爭。



傅崐萁2日與黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥在“立法院”召開記者會，傅崐萁代表發言時說，黨團做了一個非常完整的決定，對於賴清德稱中國會在“2027完成武統台灣”，所以必須向全台人民來舉債1.25兆來增加軍購，黨團回應，對於保家衛“國”、捍衛台灣的民主自由，一切的“國防”、一切的軍購，國民黨團表示支持。



但傅崐萁也問，有哪一年軍方曾經提及中國大陸2027有能力完成武統台灣的任務？在完完全全沒有任何資訊的情況之下，沒有好好向人民做出說明。傅崐萁呼籲，賴清德向“立法院”來誠實的報告。



傅崐萁表示，民進黨要將防務特別預算塞進“立法院”中午程序委員會，貿然的要全台人民在完全不知道情況之下，要一個“空白的授權”。民進黨執政這9年當中已經支付了新台幣9000億，但是武器都沒有拿到，再加上已經通過了2834億的8艘潛艦建造費用，不只一艘建造的費用是日本的4到6倍的預算，而且設備遠遠不及日本的潛艦。



傅崐萁質疑，在這種情況之下，中間到底有多少人謀不臧？有多少回扣？到底什麼時候能夠真正捍衛台海的安全。民進黨政府已經從“立法院”拿走了這麼多如此龐大的預算，將近3000億的潛艦預算，還有過去另外6000億的武器的預算、軍購的預算，當錢已經付掉了武器卻遙遙無期。



