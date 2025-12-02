防務特別預算付委遭否決　綠委批藍白吳三桂

《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》遭否決付委。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月2日電（記者 黃偕華） 攸關新台幣1.25兆元防務特別預算的《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》草案2日送進“立法院”程序委員會，在表決中，朝野票數形成9比9僵局，最後中國國民黨籍“立委”翁曉玲，以召集人身分1票進行否決暫緩列案。民進黨籍“立委”現場舉牌大聲抗議，綠委王義川甚至衝到主席台前，綠委也用拍桌表達不滿。



綠委在現場高舉“阻擋‘國防’迎敵人，藍白就是吳三桂”、“台灣要安全，不要吳三桂”、“惡意杯萬，拖垮政府”等標語，抗議藍白杯葛防務特別預算案。



今天中午“立法院”舉行第11屆第4會期程序委員會第10次會議，表決“行政院”所送的《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》草案是否送交委員會審查，現場大批媒體聚集，藍、綠、白共18席“立委”出席，藍白“立委”共9票不贊成付委，綠營“立委”9票贊成付委協商，最後由召集人翁曉玲決定性的1票否決，草案暫緩列案。



民進黨“立委”在會議開始前就開始舉牌，會議開始後聚集到了主席台前，並開始高喊“不要阻擋‘國防’預算”，在表決結果出來後，綠委王義川甚至衝主席台前向翁曉玲喊話不要阻擋預算，王義川回到座位後還繼續拍桌抗議，並高喊“主席不中立”。