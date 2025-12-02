新北服務處四金釵搶位？黃國昌：初選沒特權

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月2日電（記者 鄭羿菲）原有意挑戰2026新北市四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的前台灣民眾黨發言人李有宜退黨，讓黨內內鬥議題再度浮上檯面。民眾黨主席、“立委”黃國昌2日花了7分鐘解釋來龍去脈，包括被稱黃辦區主任“四大金釵”跑行程，是為幫他競選新北市長拓展地方服務等。



黃國昌也強調，黨內初選機制公平、公開競爭，沒有任何人有特權，更沒有任何一個地方是誰一定要優先，在民眾黨沒有這回事。



現年35歲的李有宜自2024“立委”選舉失利後，仍持續深耕地方，有意挑戰2026新北市議員選舉，但在11月30日以“專注學業”為由宣布退黨，卻又透露“未來也許還會再相見”，外界認為與黃國昌在此處推區主任周曉芸有關，加上同屬蔡壁如派系的創黨元老朱蕙蓉跟進退黨，讓黨內昌系、蔡系互鬥鬧上檯面。



另名主角正是日前合掛黃國昌看板的周曉芸。周曉芸2022年角逐金門縣議員選舉失利，今年3月改任黃國昌服務處三重蘆洲區主任，與板橋區主任林子宇、中和區主任陳怡君、汐止區主任陳語倢被視為“四大金釵”。



台灣民眾黨“立法院”黨團2日召開“國防”自主跳票、軍購交付延宕，全民四問賴‘總統’!!”記者會，黨團總召黃國昌、“立委”林憶君出席。



對於外界將李有宜退黨推測是與黃國昌掛看板的黃國昌服務處三重蘆洲區主任周曉芸有關，黃國昌表示，民眾黨是一個沒有什麼資源的政黨，也沒有什麼宣傳，只要有人願意跟我們合照上看板，歡迎都來不及了，只要不使用黨的經費，自己願意掏腰包幫民眾黨宣傳，我們一向都歡迎。民眾黨從北到南全台大概沒有幾塊看板。