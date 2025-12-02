鄭麗文揭賴清德如意算盤　轟愈走愈偏激

國民黨主席鄭麗文。（截自“新庶民大頭家”YouTube直播畫面) 中評社台北12月2日電／賴清德日前宣布追加新台幣1.25兆“國防”預算，而且還投書《華盛頓郵報》，引發討論。對此，中國國民黨主席鄭麗文表示，賴清德一連串的作為，全是為了替連任鋪路。



鄭麗文1日在政論節目《新庶民大頭家》的專訪中，被問到賴清德宣布8年追加1.25兆的“國防”特別預算相關議題，鄭認為賴清德這番談話，感覺上是在情勒台灣人民，因為1.25兆是天文數字，而且每年也有天文數字的“國防”預算，之前也有好幾筆特別預算，任何有常識的人都知道，會造成難以承受的財政負擔，並表示希望兩岸不要動武，應該朝避免戰爭的方向去做，而不是火上加油，處處踩對岸紅線。



鄭麗文表示，她詢問過很多軍事專家，“1.25兆真的能夠打造出台灣之盾嗎？恐怕這個小數點點錯了”，更質疑投注超乎能力範圍的一些數字，真的就能和中國大陸進行平起平坐的軍備競賽嗎？她砲轟賴清德只是在催促戰爭、催生戰爭，不是在催生和平，是整個做法裡頭最荒謬的地方。



鄭麗文嘆，最可悲的是，想開支票還要登報告訴美國，“你堂堂的國家‘元首’，重大的‘國防’預算，重大的‘國家’政策，你居然是登廣告投書，登報告知對方，我們什麼時候淪落至此呢？”



至於美中關係，鄭麗文指出，美國貝森特說明年特朗普和習近平可能會見4次會，美中關稅停火1年，“還看不懂特朗普總統想要什麼嗎？還看不懂中國大陸對於美國來講，對特朗普來講，他的戰略跟價值跟地位，有多麼地核心跟重要嗎？”因此她才會呼籲領導人要非常慎重，否則就會禍從口出。