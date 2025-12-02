黨中央指示　藍委修黨產條例排除“救國團”

“立法院”議場。（中評社 資料照） 中評社台北12月2日電／據台媒報導，在中國國民黨中央指示下，黨籍“立委”游顥等人提出“政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例”修正草案，將“救國團”排除於“黨產條例”適用範圍，並在國民黨團、民眾黨團以人數優勢下，今天“立法院”會中將草案逕付二讀。



黨產會回應表示，深切遺憾。



根據《中時新聞網》報導，國民黨副主席兼秘書長李乾龍上月27日與國民黨“立法院”黨團餐敘，會中李表達黨中央關注《黨產條例》排除適用“救國團”。國民黨團2日也從善如流，透過表決將藍委游顥等人提出“政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例”修正草案逕付二讀。



據瞭解，當時餐會李乾龍說，“救國團”已多次拜會在野黨團，主張他們並非黨產、附隨組織，藍白既在“國會”實質過半，應攜手把綠營當年針對性修法導正。一旦“救國團”解套，對藍軍後續在陸空戰會有助益。



而今日院會，國民黨也發動攻勢，已變更議程方式，將游顥等人提出的“政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例”修正草案逕付二讀。



該修法明定，在“附隨組織”的定義中增訂“曾隸屬於國家者，不在此限”，同時也新增“本條例修正條文溯自公布施行日起適用”，被外界認為是替“救國團”解套。經過表決後，該法案成功逕付二讀，由國民黨團召集協商。