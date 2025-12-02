藍修黨產條例逕付二讀　黨產會：深切遺憾

黨產會。（中評社 資料照） 中評社台北12月2日電／中國國民黨籍“立委”游顥等人提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，將“救國團”排除於《黨產條例》適用範圍，“立法院”會2日將草案逕付二讀。不當黨產處理委員會回應表示，深切遺憾；儘管名義上“救國團”曾經隸屬於“國防部”，但台北高等行政法院依舊於2024年8月1日的判決中，認定“救國團”曾為國民黨的附隨組織無誤。



“救國團”被黨產會認定是國民黨附隨組織，游顥等人提出《黨產條例》修正草案，在“附隨組織”的定義中增訂“曾隸屬於‘國家’者，不在此限”，國民黨、民眾黨團今天在“立法院”會中，以人數優勢將草案逕付二讀。



黨產會2日透過新聞稿表達深切遺憾，黨產會指出，自2016年“立法院”通過《黨產條例》，依法成立黨產會並調查“救國團”以來，已歷9年餘。“救國團”對於黨產會認定其曾為國民黨附隨組織，以及將其不當取得財產收歸“國有”的兩項處分，均提起訴訟，相關案件正由台北高等行政法院與最高行政法院審理中。



黨產會表示，特別值得一提的是，儘管名義上“救國團”曾經隸屬於“國防部”，但北高行依舊於2024年8月1日作成的2018年度訴字第1227號判決中，認定“救國團”曾為國民黨的附隨組織無誤。



黨產會提到，假設“救國團”如其所宣稱一般，“曾隸屬於‘國家’機關即不可能為任何組織之附隨組織”，試問在“救國團”脫離“國防部”的隸屬關係後，為何不曾歸還“國家”賦予“救國團”執行任務的剩餘財產；在歷經數年的調查過程與訴訟中，“救國團”始終未曾針對黨產會依據政府、國民黨相關檔案、史料所做，認定國民黨以其執政的優勢，為“救國團”不當自“國家”取得財產部分，做出合理的反駁。



黨產會強調，在歷經數年的調查與訴訟期間，不斷發現“救國團”參與各種“黨國”威權時期的校園監控活動的證據。證據顯示，“救國團”協調軍訓教官，對大專校園師生、社團進行長期的監控，“救國團”對於此類活動，歷年來皆以年代久遠查無資料等說詞迴避責任。敬請社會各界大眾明察。