林家興：賴清德陷自我矛盾　芒果乾滯銷

“新共和通訊”青年智庫創辦人林家興。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月3日電（記者 方敬為）針對賴清德拋出2027年北京武統台灣時間表，“新共和通訊”青年智庫創辦人林家興受中評社訪問表示，雖然賴後續更正說法，但其炒作戰爭恐懼，販售“芒果乾”（“亡國感”）目的昭然若揭，先前賴清德才說他當選台海戰爭的風險最低，如今又直言“戰爭快到家門前”，自我矛盾，“抗中保台”的伎倆已被選民看破手腳，看來芒果乾只能滯銷。



林家興，政治大學歷史學系、政治學系雙主修學位、台大“國發所”兩岸關係碩士、紐約大學國際關係碩士，曾任國民黨青年團長、國民黨文傳會副主委兼任黨史館長、黨發言人，是國民黨最年輕的黨史館長。今年創辦新共和通訊青年智庫。



賴清德11月26日大動作召開“守護民主台灣‘國安’行動方案”記者會，提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，擬推新台幣1.25兆元防務特別預算，並宣示軍費佔比目標要達到GDP的5%。



林家興認為，賴清德拋2027年的時間點，一方面是配合美國的說法，並透過增加軍費支出向美方示好，無論是尋求美國的安全支持，亦或是政治方面的協助，只要美國有正面回應，民進黨都能夠“出口轉內銷”，同時，2027年正好是備戰2028大選的關鍵期，賴清德散播台海戰爭的恐懼，製造社會恐慌，顯然有意藉此謀取政治紅利，替連任之路加分。



不過，林家興指出，賴清德前後反覆矛盾的行徑，加上民進黨執政表現未受到大眾認同的情況下，相關策略只會顯得荒謬。他提到，賴清德競選2024大選時才稱其當選兩岸最不容易戰爭，卻在就職後一年，忽然變成“北京將在2027武統台灣”，前後差異劇烈，選民觀感不佳，“抗中”牌或許不再管用。

