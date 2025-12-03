揭仲：高市早苗仍未熄火　中國將持續施壓

“中華戰略前瞻協會”研究員兼秘書長、淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月3日電（記者 張穎齊）日本首相高市早苗先後拋出“台灣有事論”與“台灣地位未定論”，引發中國激烈反彈，中日關係再度緊張，中國並宣布延長黃海實彈射擊。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授、“中華戰略前瞻協會”研究員兼秘書長揭仲接受中評社專訪時表示，高市早苗的最新談話不但無法降溫，反而有擴大爭議的效果，研判中日緊張恐將長期化，中國將持續施壓日本。



揭仲指出，高市早苗11月26日以“舊金山和約”論述台灣地位，日本無法決定台灣法律地位，引發中國駐日大使吳江浩在11月30日於《人民日報》撰文強烈譴責，相當罕見。中國指控日本公然鼓吹“台灣地位未定論”，要求高市早苗必須在正式場合重新將中日建交時的“四個政治文件”全文陳述並撤回錯誤言論。



揭仲，淡江大學國際事務與戰略研究所博士，淡大國際事務與戰略研究所兼任助理教授、“中華戰略前瞻協會”研究員兼秘書長，歷任中國國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員、台灣戰略研究學會理事、國民黨籍前“立委”林郁方辦公室主任，專長為戰略研究、大陸軍事、危機處理、防務政策等。



揭仲說，高市早苗雖試圖重述，但仍重新提及“舊金山和約”，被中國認定違反中日四份政治文件精神，效果不但沒熄火，還更火更大。中國甚至可能要求日本提出新的陳述，僅重述文件恐不足以平息。



揭仲向中評社指出，中國近期延長黃海實彈射擊，雖位置與日本仍有距離，但時間點容易被聯想為反制，然而中國仍保留演習早已排定的解釋空間，此外，中國海警船每月3至4次進入釣魚台周邊海域，仍屬常態性動作，相較於2012年日本將釣魚台國有化、或民航機飛入12海里時，中國的大規模武力展示尚未全面啟動，目前反制以外交與民間交流限制為主。

