王世堅金句爆紅　入選大陸今年十大流行語

王世堅受訪。（中評社 資料照） 中評社台北12月2日電／大陸《咬文嚼字》編輯部今日發布2025年十大流行語，民進黨“立委”王世堅過去質詢的“從從容容、游刃有餘”金句，名列該榜單的第十名，榜首是“韌性”。



王世堅質詢金句“本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬”，被大陸網友剪輯成“沒出息”一曲後爆紅，這句話也變成了許多大陸年輕人玩梗、二創的元素。



《咬文嚼字》編輯部是由上海世紀出版集團主管，上海咬文嚼字文化傳播有限公司出版針對社會語文運用的期刊，每年都會公布大陸當年度的流行語評選結果。



今年上榜的流行語為：韌性、具身智能、蘇超、賽博對帳、數字遊民、穀子、預製XX、活人感、XX基礎XX不基礎，以及出自王世堅質詢內容的“從從容容、游刃有餘、匆匆忙忙、連滾帶爬”。



《咬文嚼字》主編黃安靖表示，編輯部沿襲“雙標準”原則，堅持社會學和語言學評選標準。“韌性”居榜首，“蘇超”、“賽博對帳”、高票入選，說明今年大事要事、社會熱點都得到社會廣泛關注。



《咬文嚼字》編輯部認為，今年的流行語有以下幾點也是值得關注。



一、智能時代已經來臨，漢語詞庫更新加速，增添大批與人工智慧相關的語詞，語言打上了明顯的智能時代的烙印，像是具身智能、活人感，還有以“智能”為詞根的用語，這說明人工智慧在深刻改變這個世界，也正在重塑語言結構。



二、新質生產力加速發展，產業結構持續優化，經濟轉型升級加快，就業方式呈現出多元化態勢。漢語中隨之出現大量與之匹配的新詞新語，比如穀子、數字遊民，以“經濟”為詞根的低空經濟、上門經濟等等。



三、語言是心靈的窗口，語言反映社會情緒，進入今年榜單的XX基礎XX不基礎、從從容容游刃有餘等等，都從不同側面反映了普通民眾的生活狀態、價值觀念、情感訴求和審美取向。普通民眾的百態人生，都在這些語言成分中得到了呈現。