藍白擋防務特別條例列案　院黨表遺憾

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 資料照） 中評社台北12月2日電／賴清德日前提出新台幣1.25兆元防務特別預算，“立法院”程序委員會2日針對特別條例上演表決大戰，最終藍白皆以10票贏過綠營9票，相關採購特別條例被暫緩列案。藍白黨團要求賴清德必須先到“立法院”進行“國情報告”，並採取即問即答。對此，“行政院”發言人李慧芝表示，“立法院”要求賴清德“即問及即答”，已違反“憲法”權力分立原則，“行政院”對此感到高度不解與強烈遺憾。民進黨則批，在野黨把“國防”安全當成政治攻防的工具。



民進黨發言人吳崢則表示，賴清德以最大的誠意向“國會”報告軍購預算，在野黨仍執意要求“違憲”的“一問一答”，彷彿只想爭取表演時間，嘴上說支持“國防”，實際行為卻不斷扯後腿，把“國防”安全當成政治攻防的工具。



“行政院”發言人李慧芝表示，“立法院”程序委員會2日以賴清德必須接受“違憲”的“即問即答”方式進行“國情報告”為由，強行將《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》暫緩列案，已違反“憲法”權力分立原則，去年“憲法”法庭所做的2024年憲判字第9號也判決相關修法“違憲”，對於“立院”又提出“違憲”要求並阻擋特別條例排案一事，“政院”感到高度不解與強烈遺憾。



李慧芝指出，中國對台灣及印太地區的進入與威脅，不論是頻率或規模都日益加劇，區域各國也都因此採取積極行動，全面加速對“國防”的強化。台灣作為國際社會負責任的成員，除了持續與理念相同的國家合作，共同確保區域安全穩定的現狀，更需要提升自主防衛的能力，並全方位打造“國防”關聯產業。



李慧芝說，賴清德已經表示願在合法合憲程序下，前往“立院”向民眾報告特別預算，“行政院”卓榮泰院長日前也強調，“沒有國哪有家”、“沒有國哪有黨”，“行政院”呼籲朝野各政黨懸崖勒馬，以“國家”、民眾為念，拋棄政黨成見，守護“國家”防衛韌性，將本特別條例排進“立法院”審查程序，“行政院”也會在“國會”監督下，依據特別條例編列與執行特別預算。

