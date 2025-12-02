藍白護新竹市府總預算案過關　與綠爆衝突

新竹市議會2日下午審查總預算時爆發肢體衝突。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月2日電（記者 盧誠輝）新竹市議會2日下午爆發肢體衝突，藍綠白議員為了新竹市政府明年度總預算案是要包裹表決還是逐條表決吵成一團，最後在衝突聲中，藍白議員以優勢人數包裹表決三讀通過總預算案。



新竹市議會第11屆第6次定期會2日進行總預算審查，民進黨新竹市議會黨團為抗議新竹市政府明年度總預算破天荒高達新台幣467億元卻採包裹審查，2日在議會黨團協商破裂後霸占議場主席台癱瘓議事，要求逐條審查總預算。



直到下午3時許，藍白議員以人數優勢衝進議場，在肢體衝突拉扯中，藍白議員搶回主席台，並順利讓國民黨籍新竹市議會議長許修睿進到主席台主持會議，新竹市政府明年度總預算案最後在藍白綠的衝突聲中包裹表決三讀通過過。



對此，民進黨新竹市議會黨團總召陳建名表示，新竹市議會下周還要開臨時會，但卻沒有繼續審查總預算的機會，說穿了，就算總預算逐條表決，民進黨再怎麼舉手也都不會贏，但為何藍白議員卻不肯給總預算逐條表決說明的機會？民進黨團將尋求救濟管道，函請“內政部”函示是否能將新竹市政府總預算案退回議會重審。



中國國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡則指出，過去這2周以來，議會針對總預算案進行黨團協商，民進黨團都沒有表達重大意見，各黨團針對要刪減的預算也已有一些共識，今天早上各黨團原本要進行最後協商，但民進黨團卻未出席，反而在議會審查總預算最後一天才霸占主席台，根本是早就計劃好的，擺明就是故意不想讓總預算案通過。



台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠之前指出，在預算審議期間，已主動向各黨團說明內容與需求，多項市政計劃需於1月1日起執行，因此預算通過對行政推動而言至關重要。