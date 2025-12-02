台灣中油工程涉浮報！94億變253億檢約談

中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程遭檢舉，浮報預算逾新台幣百億元。（中油提供） 中評社台北12月2日電／台灣中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾新台幣百億元，中國國民黨“立法院”黨團日前舉行記者會質疑“能源‘全國’吃緊、中油高層緊吃”，誰在主導浮報工程款？要求檢調徹查。台北地檢署2日指揮廉政署北調組、“調查局”北機站兵分11路搜索中油公司、台灣世曦工程顧問公司及涉案人員住居所、辦公位置，約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳13人到案，查明是否涉及圖利、背信罪嫌。



根據《中時新聞網》報導，北檢表示，北檢是於今年11月11日“立委”舉行記者會當天，接獲匿名檢舉信函，指揮廉政署北部地區調查組與“調查局”北機站共同偵辦，為保全證據，檢調廉2日指揮廉調人員，執行搜索“調查局”北機站調查官，執行搜索約談。



依據錄音檔爆料，中油高層霸氣向廠商說：“中油什麼都沒欠，錢最多”！明示原本規劃94億元的第二期外推防波堤工程，預算可以往上加，經過4次灌水至253億元。



“第三座天然氣接收站投資計劃”興建桃園觀塘液化天然氣接收站，簡稱“三接”。中油公司2018年10月26日決標三接工程，簽約委託台灣世曦工程顧問公司監造，興建工程的施工團隊發包給皇昌營造、泛亞工程等業者承攬。第一期工程在港區要興建防波堤阻擋海浪，需要建造許多沉箱。這些沈箱可能在移動時相互碰撞導致破裂，當時被環團質疑變成“豆腐渣”工程。



三接第二期總工程費高達253億元，廠商爆料中油高層授意拉抬工程費。原本預算94億元，中油招標前找廠商報價先提出122億元價格，未料高層聽到後撂話：“中油什麼都沒欠，錢最多”。明示預算可以往上加。



據檢舉指出，廠商加到150億元，中油高層還是不滿意；廠商又報價220億元，竟然被中油高層罵“你這個頭家人不會做頭路，我已經跟你講這麼多了，還聽不懂”！廠商認為這位中油高層應該不會A錢。但台灣不可能有這麼好的事，無奈再加價到256億，後來中油以253億元招標。