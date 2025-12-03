王炳忠：“台灣有事美國來救”是個幻想

新黨前發言人王炳忠。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）日本首相高市早苗日前的涉台海言論，引起中日關係緊張，隨後美中元首通話，相關效應仍在持續。對此，新黨前發言人王炳忠向中評社表示，特朗普致電高市施壓，使其急速收斂，而中國也調整節奏，對日本採取長線施壓。整起事件對台灣來說，反映的核心其實衹有一句話，美國從不會為台灣出手，所謂台灣有事美國會來救，本來就是一個幻想。



他強調，從高市早苗“越過美國”的發言，到特朗普立即打電話“敲打”，再到中國轉為長線施壓，對台灣的警示就是，國際局勢已是大國協調的格局，但台灣執政的民進黨政府卻把國際複雜局勢，誤判成“天降抗中的機遇”，是最需要警醒的部分。



王炳忠指出，外界熱議特朗普處理國際關係的方式，其核心其實很簡單，就是“短線交易論”。特朗普沒有既定意識形態，也不會真正替盟友扛什麼長期義務，只要覺得無利可圖、風險過高，他就會選擇擱置。



以台灣議題為例，王炳忠說，目前看來，特朗普顯然認為此時處理台灣問題不但難以獲利，還可能帶來巨大風險，因此預料將留到明年4月赴中國進行國是訪問時再處理，特朗普的邏輯很簡單，覺得不好談、談不出好處，就先放著不碰。



也因此，高市早苗突然宣稱“台灣有事是日本的存亡危機事態”，甚至暗示日本可不必等美國出面就可自行出兵，這種跳過美國的說法，反而踩到特朗普的線。王炳忠強調，特朗普絕對不會喜歡這種時候突然有人拿台灣問題出來鬧事，更不會容許盟友越俎代庖。



他說，日本右翼過去炒作台灣問題，通常會掛在“美日安保”架構下，也就是“美國先動，日本才跟進”。但高市這次引用“存亡危機事態”的概念，等同宣稱日本可不等美國、單獨對台海採取軍事行動。此一說法不僅讓中國強烈反彈，也讓日本自民黨內的傳統老右翼震驚。



王炳忠提到，日本主流右翼很清楚，日本若真走向與中國對抗，最後仍得靠美國支撐，美國若不挺，日本根本不可能單獨出手。也因此，一旦特朗普不滿，高市就必須收斂。但高市後來雖然語氣軟化，卻搬出敏感的“舊金山和約”，宣稱日本早已放棄台灣權利，因此無資格談台灣地位。這番說法等於替“台灣地位未定論”添柴火，自然更不會讓中國接受，讓此事件更無法善了。