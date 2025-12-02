兩岸共同參與　中華三祖文化展新黨揭幕　

30多人出席開幕儀式，場面溫馨且具文化意義。（新黨提供） 中評社台北12月2日電／中華文化教育交流協會2日下午在新黨中央黨部舉行“千古文明開涿鹿——中華三祖文化展”開幕式，透過中華三祖文化影像展示，推動兩岸青年文化交流、加深共同歷史記憶，強化兩岸文化互信基礎。



開幕式由新黨副秘書長游智彬主持，出席者包括河北省台灣同胞聯誼會專職副會長陳瑛、河北海外聯誼會副秘書長羅安冬、台灣龍潭中興里里長彭石松、中華文化教育交流協會理事長巫倩怡、中華大陳同鄉總會公共關係主任徐佳春等。



多位河北省台聯、海外聯誼會代表透過線上參與，包括台胞聯誼會、文化交流團體、兩岸婚姻家庭服務聯盟、大陳同鄉總會等約三十人出席交流。



“中華三祖文化展”呈現以炎帝、黃帝、蚩尤為主軸的系列文化圖片，從涿鹿之戰到族群融合的歷史脈絡，展示中華文明開端的共同源流。主辦單位認為，中華民族的三祖文化不僅是歷史記憶，更是兩岸共同的精神根脈。透過文化展能讓青年世代看見彼此共同的文化底色，進而增進理解與情感聯結。



游智彬表示，中華文化跨越千年、綿延不絕，而兩岸共同維繫的文化傳承，是當前最具凝聚力的交流基礎。“文化是和平的語言，中華文明的共同記憶，是兩岸長久和平與互信最堅實的根基”。



中華文化教育交流協會理事長巫倩怡指出，此次活動是兩岸基層互動的重要實踐，期望未來能持續以文化為橋樑，在教育、青年、基層社區等領域建立更多實質合作。河北省台聯代表則在線上表示，河北與台灣淵源深厚，願與台灣各界共同推動文化交流，共同講好中華故事，為兩岸和平發展注入新的文化能量。



本次展覽自12月2日起至12月16日對外開放。