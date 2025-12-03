高雄民調樂觀？宋立彬：柯志恩要加強組織戰

國民黨籍高雄市議員宋立彬2日在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月3日電（記者 蔣繼平）可望代表中國國民黨參選高雄市長的藍委柯志恩目前在高雄經營的情況？國民黨籍高雄市議員宋立彬向中評社表示，他建議要加強組織戰，因為跑行程只是提高曝光度，並非支持度，還有很多民間團體需要去結合，且走傳統路線難爭取年輕族群支持度，後面需要去努力，民進黨因初選力量分散，真實懸殊要等明年1月後才知道。



根據TVBS民調中心1日最新民調顯示，民進黨若派出綠委賴瑞隆對決柯志恩，賴42%小幅領先柯的40%，兩人差距僅2個百分點；綠委許智傑、邱議瑩、林岱樺則落後柯志恩7至10個百分點。



針對民調是否有這麼樂觀，宋立彬表示，柯志恩氣勢、氛圍有比2022年她參選高雄市長時好，不過民進黨還在初選當中，是4人去瓜分支持度，等到明年民進黨初選結束，市長人選出來後，或許到時候變化又不一樣，所以要等明年1月後才看得出到底柯志恩與民進黨的候選人支持度懸殊多大。



有關是否會建議柯志恩在策略上做什麼調整？



宋立彬認為，就是要加強組織戰的部分，因為柯志恩是台北下來高雄參選市長的，所以對於高雄了解度不一定有到那麼深入，高雄除了國民黨的組織之外，還有很多的民間組織，柯志恩還沒有去連接，如果有好好去做的話，應該會越來越好。



怎看柯志恩臉書上每天都PO很多勤跑行程的照片？宋立彬指出，PO出跑過的行程只是提高曝光度，並非等同於支持度。所以要等民進黨初選結束之後，藍綠開始1對1，才看的到真實的支持度，現在看到的還不是很正確的數字。但還是肯定柯志恩的努力，有看到國民黨在高雄的士氣與氛圍越來越好了。



柯志恩需要更早展開具體的選舉活動嗎？宋立彬表示，目前應該還是穩扎穩打，看狀況，目前為止看起來柯志恩會越來越進步，而民進黨初選會越殺越刀刀見骨，而且民進黨是高雄在地4個綠委，初選後復合不像空降來的那麼快。後續狀況要看國民黨中央怎麼安排，以及民進黨怎麼輔選。