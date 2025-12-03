中評關注：女發言人退黨成藍白合潛在地雷？

李有宜2024年參選區域“立委”時，韓國瑜等大咖都助選，成藍白合示範區。（中評社 資料照） 中評社台北12月3日電（記者 鄭羿菲）原有意挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的前民眾黨發言人李有宜退黨，引發外界關注黨內“昌系”、“蔡系”內鬥，但李有宜說的“未來也許還會再相見”，言下之意可能“重返”中國國民黨披戰袍，或成為2026藍白合作的潛在地雷，“藍白合”恐未如想像中平和順利。



現年35歲的李有宜，台灣大學會計學系學士、美國哥倫比亞大學公共行政碩士，在美國求學時期即熱中政治，曾加入美國紐約州前民主黨眾議員羅斯（Max Rose）團隊為其助選，2020年因疫情自美返台。



李有宜的政黨認同複雜，過去曾是國民黨員，在2022年台北市議員第五選區（中正、萬華）中爭取國民黨提名無果，遂以無黨籍身份參選，最終落選並遭國民黨撤銷黨籍，同年以報名海選的方式，被前民眾黨主席柯文哲相中，加入民眾黨後，在2024年披白營戰袍參選新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里）“立委”。



李有宜參選“立委”也成為2024大選藍白合示範區，柯文哲、韓國瑜等大咖都相繼為其助選，雖最終落選，但也獲8萬4393票、得票率40.62%的好成績，讓不少人認為，李有宜繼續深耕三重等鄰近區域，2026地方選舉將是一員猛將。



不過，黃國昌在今年2月正式接掌民眾黨後，以地方黨部、黃國昌辦公室服務處2套系統併行方式，引入“四大金釵”協助拓展新北市的地方服務，包括三重蘆洲區主任周曉芸、板橋區主任林子宇、中和區主任陳怡君、汐止區主任陳語倢。而周曉芸就與李有宜有地盤重疊的問題，遂也引發黨資源、參與黃地方行程之爭，獨厚“黃上人馬”的非議不脛而走。

