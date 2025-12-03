中評關注：賴蕭沒再談武統　美方給壓力？

賴清德2日視導宜蘭縣後備旅步三營教育召集訓練，提到增加實力是為了和平。（府方提供） 中評社台北12月3日電（記者 黃筱筠）賴清德日前在記者會提及2027年中國大陸武統台灣目標，府方事後緊急說明，希望淡化兩岸衝突的時間表。賴清德與蕭美琴更在2日一內一外澄清兩岸戰爭時間點，可能是“戰爭牌”打過頭，引起民眾反感、恐懼；另一方面也可能是美方要求，避免在特朗普任內造成困擾，影響明年初的中美“元首”會面。



日本首相高市早苗日前調整涉台談話，是美中元首通電話後，美國總統特朗普再打電話給高市早苗所造成的變化。賴清德日前宣佈加碼新台幣1.25兆防務特別預算，脫口說出大陸2027年將武統台灣，府方雖趕緊修正，後面增加了“的準備”3個字，但此話一出加深兩岸衝突的可能性，民眾造成恐慌，此舉也影響中美目前的談判氛圍。



賴清德2日藉由前往宜蘭縣視導後備旅步三營教育召集訓練時指出，此次教召將無人機操作與應用、城鎮作戰所需戰技納入訓練，並引進關鍵戰術思維，提升整體戰力，以建立穩固防禦體系以及確保“國家安全”的關鍵基礎，透過實力達到真和平的重要戰力。



賴清德此次發言沒有再提大陸的武統時間表，但強調必須要靠實力才能夠得到真正的和平，意指軍購特別預算的提升是必要，但目標是要和平不是衝突。



巧合的，府方2日公佈蕭美琴日前接受美國媒體“戰情室”（War Room）節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。雖不免提到中國大陸對台的混合戰、心理戰等，但對於主持人提及“2032年終局狀態”會是何種模樣時，蕭回應說，台灣追求的是永續和平，不知為何有設定2032年時間點的問題。



賴清德與蕭美琴兩人在2日一人對內、一人對外宣傳，試圖淡化兩岸戰爭、終局的時間點，很顯然是有事先鋪陳。一方面擔心升溫“戰爭牌”，對2026縣市長選舉帶來反效果，若民進黨強打兩岸戰爭，輸了台南市或是高雄市，任何一個綠營長期執政縣市，對賴未來角逐2028連任都是重傷。

