吳達偉：台美關稅談判拖延　台灣傳產傷害大

曾任職廣達與華碩的新竹市政府勞工及青年處長吳達偉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月3日電（記者 盧誠輝）美國2日正式調降韓國對等關稅從25%降至15%，且關稅不疊加，並可追溯至11月1日起生效。曾任職廣達與華碩的新竹市政府勞工及青年處長吳達偉接受中評社訪問表示，美對韓降關稅將對台灣造成巨大壓力，尤其是台美關稅談判遲未定案，台灣許多傳統產業傷害大，拖越久對台廠越不利。



吳達偉，台灣大學機械工程學碩士，曾任職廣達與華碩擔任工程師，後以網路紅人之姿參政，網路綽號“Z9”，曾任民眾黨中央委員、停職中的新竹市長高虹安擔任“立法委員”期間的辦公室主任，現為新竹市政府勞工及青年處長。



吳達偉強調，美國調降韓國關稅後，壓力全都集中到台灣來，先不論台灣最後到底是爭取到15%或更高，但在這種不確定的情況下，對台廠傷害反而更大。因為越早確定，台廠才能爭取越多時間去調整產線、人力配置與產品組合來因應，但現在就因為卡在關稅無法確定，讓許多台廠只好先減班休息觀望。



他指出，這種現象已在今年下半年開始慢慢浮現，以新竹市為例，從9月開始他就陸續收到許多台廠必須要減班休息的通知，而會造成這種現象的主因是，歐美對台灣下訂單，通常會集中在第2季和第3季出貨，因為第4季是消費旺季，而對台廠來說第1季和第4季相對來說會是淡季。



吳達偉提到，台灣目前受影響產業以傳統產業的製造業為主，包括五金、金屬、金屬加工製造和橡膠等。這些傳產平均毛利率多落在10%到15%上下，但目前輸美關稅落在20%＋N（原有稅率），許多台廠吃不消，若關稅一直無法確定，或最後仍高於日韓的15%，那壓力當然會更大。



他分析，受惠AI浪潮，美國高關稅對台灣半導體、高科技產業衝擊較不明顯。但對於勞工人數較多的傳統產業來說，情況就不是那麼樂觀。以最近的中鋼公司為例，股價已跌至10年來新低，第2季由盈轉虧，第3季獲利也僅剩0.27%，且受影響的不會只有中鋼一家公司，而是包括整個上下游產業鏈。



吳達偉認為，即使美國對台關稅最後真能像“行政院”說的在今年底前談定，對許多台廠來說只是要面對海嘯或瘋狗浪的差別而已，而以現在這種關稅不確定性的影響，至少會一直持續到明年第1季。未來對美關稅若拖越久，對台廠也會越不利。