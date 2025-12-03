賴稱馬八年沒看到和平紅利　馬辦：貽笑大方

賴清德批評馬英九任內八年沒有所謂的兩岸和平紅利。（中評社資料照） 中評社台北12月3日電（記者 張嘉文）賴清德2日接見北美洲台灣同鄉時，批評馬英九任內防務預算不斷減縮，讓中國對台灣威脅越來越強烈，且馬開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他看了資料，“都沒有看到所謂紅利”。對此，馬英九基金會回應表示，希望府方幕僚提供給賴清德正確訊息，不要再讓賴的發言貽笑大方了。



賴清德2日提及，馬英九開口閉口說8年執政有“兩岸和平紅利”，他就任後看了那些資料，都沒有看到所謂紅利，也沒有所謂和平，馬任內，中國的武力威脅越來越強，馬英九開放中客來台、兩岸簽訂ECFA（海峽兩岸經濟合作框架協議），經濟成長率平均2.8%，蔡英文任內平均則有3.2%，明顯贏過馬英九，這是擺明的事實。



馬英九基金會表示，民進黨一向只聽自己想聽的、只看自己想看的，賴清德說看了資料卻沒看到舉世公認的事實，也難怪先前團結國家十講，會有這麼多和社會產生落差的情況。



馬英九基金會也指出，賴清德任內的防務預算是馬政府的五倍，卻被經濟學人認為台灣是世界上最危險的地方，花這麼多錢卻換不到安全，這個議題賴怎還說得出口？



馬英九基金會強調，馬英九8年任內，是兩岸最和平，最繁榮的期間，不但兩岸簽署23項協議，包括ECFA與陸客觀光等，至今海內外的評論都認為是兩岸最穩定的時候。希望府方幕僚提供給賴清德正確訊息，不要再讓賴發言貽笑大方了。