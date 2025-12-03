蕭旭岑嗆賴清德：現在是害台者治台

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北12月3日電／賴清德2日在“總統府”接見北美各地台灣會館訪問團時表示，面對中共威脅台灣提高軍事預算，而在野黨準備要走另外一條路，接受中國要求，未來恐成“愛國者治台”。中國國民黨副主席蕭旭岑2日晚間批評，根本不用等到什麼“愛國者治台”，台灣現在就是“害台者治台”。



蕭旭岑表示，把關不合理的軍購預算，在野黨“立委”是守護台灣人利益，尤其是守護廣大勞工朋友的退休金，絕對不容許“賴政府”揮霍人民的血汗錢，在野黨才是真正愛台灣。反觀賴清德捨棄“中華民國憲法”和兩岸條例和解大陸的方式，把台灣推向戰火，是不折不扣的“害台者”。



蕭旭岑表示，最近幾份民調顯示，多數民眾1.25兆元的軍購特別預算還是存有相當疑問。尤其是這龐大的軍事支出，排擠了勞工的退休金，排擠了小朋友的營養午餐，排擠了全民急需的民生建設，更重要的是，花這麼多錢，也換不到台海和平。在野黨為民把關，絕對是站在社會的主流民意。



蕭旭岑建議賴清德去請益民進黨大老呂秀蓮，到底現在什麼才是對台灣真正重要的？呂秀蓮日前在專訪說，為什麼納稅人的錢要去買武器，讓台灣下一代來承擔，只滿足了美國的軍火商？這是台灣主流民意的疑問，現在已經快要成為全民共識。



蕭旭岑指出，現在真正重要的，是最近有財經學者提出示警，勞保年金可能明年就破產了，但政府卻不願意告訴全民真相。簡單說，勞工朋友可能明年就領不到退休金了！“賴政府”卻寧可拿出1.25兆的鉅款，買完全不知道什麼時候會來的武器，換來比馬英九時候還要危險的台灣，這是人民真的要的嗎？



蕭旭岑痛批，國家到了這麼危險的時刻，台海越來越不穩定，財政幾乎被掏空，台積電也被搬到美國去了，賴清德還在“認知作戰”，居然說看不到馬英九時期的“兩岸紅利”，連深綠學者都不敢否認馬英九時候兩岸的榮景，賴清德居然說他看不到，這到底是賴清德有問題，還是台灣人有問題？



蕭旭岑表示，賴清德在競選前稱“我當選戰爭機率最低”，變成以“總統”之尊證實“2027中共武力攻台”，這已經不是一個“總統”失信於民的政治跳票，而是將2300萬台灣人推向火線，複製“烏克蘭模式”的瘋狂行動。



蕭旭岑指出，一個正常的人很難理解，明明遵循“中華民國憲法”與“台灣地區與大陸地區人民關係條例”，即可緩和兩岸關係，為何賴清德卻反其道而行，要將台海帶向戰火？



蕭旭岑痛批，賴清德以“總統”之尊在認知作戰，所謂九二共識就是一國兩制，中共領導人根本從未講過，學界早已批評是在“竹篙拼湊菜刀”，根本是胡扯一氣。根本不用等到什麼“愛國者治台”，台灣現在就是“害台者治台”。