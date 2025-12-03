台官方廢依親居留　陸配錢麗要提行政訴願

陸配錢麗2日在臉書發文，說明其依親居留許可12月1日被正式廢止。（錢麗臉書） 錢麗2日發文聲稱相關單位“官商勾結、惡意扭曲、栽贓陷害”，她將在30天內提起行政訴願。（錢麗臉書） 中評社台北12月3日電／40多歲的陸配錢麗遭台官方認定長期在臉書社團宣揚武統言論，台“內政部”等相關機關審議後，認定她的言論涉及煽動大陸對台動武，嚴重危害“國家安全”與社會安定，12月1日正式處分廢止其依親居留許可，並規定5年內不得再申請，錢麗在台身分即刻降為“停留”。未來1年最多僅能在台停留6個月，將影響她的工作權。



錢麗2日在臉書發文反擊，聲稱相關單位“官商勾結、惡意扭曲、栽贓陷害”，並訴求台灣人民，“請給中國共產黨一個在台執政機會”，引發各界爭議。此外，她透過網路社群表示，會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，也會訴求“內政部”及“行政院”賠償。



錢麗受雇於華碩電腦總部，與台籍丈夫育有一子，原已取得台灣身分證與戶籍。因台官方認定其在經營的臉書社團“中國人民解放軍”中發表激進言論，今年8月28日遭註銷戶籍，身分退回“依親居留”。錢麗又在今年10月24日至31日間，密集在社群媒體發布“統一計時打卡”貼文，內容鼓吹“兩岸和平協商統一，就能讓全體台灣人民過上幸福、快樂、美好的生活”等。還在直播中提5點聲明，公開宣稱“支持解放軍威懾“台獨”，被官方認定已跨越言論自由紅線。



“移民署”表示，錢女在依親居留期間的行為，客觀上已有危害“國家安全”之虞，相關處分皆依法有據。



華碩回應指出，將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。另外，據瞭解，錢麗已於2日傍晚辦理完成離職程序。