侯漢廷嗆高雄垃圾愈多綠委民調愈高　荒謬

針對2026高雄市長選舉議題，新黨台北市議員侯漢廷提出分析。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北12月3日電／TVBS最新民調顯示2026高雄市長選舉，中國國民黨籍“立委”柯志恩對上民進黨的可能候選人，只輸給“立委”賴瑞隆2%，贏其他人7～10%。新黨籍台北市議員侯漢廷質疑綠營候選人怕打臉民進黨，都不提出解決垃圾山等弊端的方案，民調怎麼會高？這樣柯志恩必然會當選。



侯漢廷2日在《大新聞大爆卦》節目表示，不論是否林岱樺出線，“高雄都會是柯志恩當選！”看TVBS民調的樣本數發現，前一家晴雨民調做出來的，國民黨支持者少得可憐！不到10%，當然做出來整體支持度就比較低。



侯漢廷指出，但是很有趣，國民黨支持者不到10%，但是柯志恩還可以拿到20%多的票！表示那個“多樣本”的非國民黨支持者，中間選民也好、白的、甚或是淺綠的，也蠻喜歡柯志恩的。所以換成比較正常樣態做出來的TVBS民調，柯志恩要嘛不相上下，甚至還贏。



侯漢廷說，不管是賴瑞隆（TVBS民調）的看似領先，或邱議瑩（晴雨民調）的看似領先，很奇怪，感覺高雄的垃圾愈多，民進黨的民調愈高？這極其不合理！因為幾乎每兩星期就會發現高雄有一樁垃圾山、盜採砂石、破壞環境的弊端，大部分都在邱議瑩的選區。



侯漢廷質疑，怎麼會每爆出來一件弊端，邱議瑩的民調就愈高？難道高雄人很喜歡垃圾？應該不是。再查一下目前民調疑似暫居第一的賴瑞隆，他在盜採砂石相關有哪些新聞？綠媒有一則報導，賴瑞隆團隊被指盜採砂石，地主家人里長澄清，與前夫離婚四年。再搜尋賴瑞隆在垃圾山事件，一則報導寫賴瑞隆，“遭控與垃圾山主嫌關係匪淺，許智傑、賴瑞隆說話了”。



侯漢廷認，隨便搜尋，怎麼感覺都是負面的新聞，沒有看到綠營高雄市長候選人很積極要解決盜採砂石、垃圾山、柏油山這些問題，“如果你是高雄市長，你要怎麼做？你當然不能講，你講出來，不就打臉陳其邁做不好嗎？”每講一個ABC，就是嗆陳其邁不會做ABC。林俊憲跟陳亭妃也一樣，沒有在比誰能解決台南垃圾山的問題，他們也不能講，因為每講一個解決方案，都是在打臉民進黨。