罕病藥價1億納健保　醫嗆台研發用天價買回

胸腔科醫師蘇一峰質疑，台灣研發新藥技術轉移給美國，再用天價不打折買回來。（照片：蘇一峰臉書） 中評社台北12月3日電／台健保署12月1日起給付罕見疾病“芳香族L－胺基酸類脫羧基酶缺乏症”（AADC缺乏症）基因治療藥物，一針要價1億元，創下單價最高紀錄。胸腔科醫師蘇一峰2日在臉書發文質疑，台灣努力研發完藥物，技術轉移給藥廠，藥廠再以一針1億元賣給台灣。該針劑被吹成救命藥品，還一口氣買13億？藥師林士峰2日也在臉書發文指出，有多種藥物12月起停產，或健保給付大幅砍價。



蘇一峰2日在臉書連續發文質疑，台灣人出經費做第一期研究，台灣大學找到眾多試驗病人，台灣大學幫助通過人體試驗，努力研發完藥物，技術轉移給藥廠，藥廠再以一針1億元賣給台灣？



蘇一峰說，天價藥物一針一億元，歐美都是有條件通過，因為還沒有完整的第二期、第三期臨床試驗！歐美先給暫時許可證但是有但書，未來還要繼續補上後續的研究資料，如果無法提供更多的好處，美國FDA說重話：目前的研究衹有顯示運動進步，如果衹有這樣藥物治療好處是不夠的，如果未來沒辦法提供更多好處的資料，將可能會撤銷批准！有沒有很高端的感覺又來了？歐美只是暫時通過，被政府吹成特別救命的藥品！馬上就花大錢去購買，天價藥物一個人一個億，還一口氣買13個億！



蘇一峰指出，一年有五十個藥品退出台灣，大量醫護人員從醫院逃離職場，錢少事多離監獄近，健保點值打折到0.8。一針一億元藥物，眉頭不皺直接買13億，健保支付！今天清潔員送32元電鍋被判三個月徒刑。台灣研發新藥技術轉移給美國，再用天價不打折買回來！

