軍費占總預算比相近　王鴻薇：台烏克蘭化

藍委王鴻薇質疑，明年台灣防務預算占總預算1/3，好像真的有烏克蘭化的傾向。（王鴻薇臉書） 中評社台北12月3日電／明年度台防務預算編列新台幣9495億元，民進黨執政九年已暴增186.2%。賴清德現在又拋出8年1.25兆元特別預算，未來每年防務上支出恐落在1.1兆至1.2兆元區間。中國國民黨籍“立委”王鴻薇質疑，目前仍在打仗的烏克蘭，軍事支出占總支出則達31%。而明年台灣“國防”預算占總預算1／3，好像真的有烏克蘭化的傾向。



藍委王鴻薇2日在臉書發文表示，台灣“國防”預算到底太多？還是太少？最近《美麗島電子報》公布一項民調，問明年台灣“國防”預算占總預算1／3到底是太多還是太少？結果有33.5%民眾認為太多，35.9%民眾認為剛好，有13%認為太少。多或少有自由心證，沒有比較沒有概念。



王鴻薇指出，目前仍在交戰中的俄羅斯“總統”普丁剛批准明年度預算，對烏克蘭的軍事支出占總支出達1／3。至於全部軍事支出，據媒體報導是占總支出的40%。另一方也在全力應戰的烏克蘭，軍事支出占總支出則達31%，以上兩個國家都是還在打仗的國家。



王鴻薇提醒，最近討論到台灣“國防”支出應不應該達到5%，民進黨很多側翼舉了以色列的例子，說以色列的“國防”預算占GDP9%。以色列“國會”批准的今年年度“國防”支出約為1，100億新謝克爾，約占國內生產毛額GDP的9%，而2025年政府總預算為7，560億新謝克爾。所以，以色列的“國防”預算占總預算支出不過14%，遠低於1／3。



王鴻薇質疑，從台灣“國防”預算的占比看來，好像真的有烏克蘭化的傾向。